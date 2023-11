Formel 1 Live: 3. Training abgebrochen- Rote Flagge in Las Vegas

Von: Henning Rosenstengel

Willkommen zum Live-Ticker des Qualifyings für den aufregenden Formel-1 Grand Prix in Las Vegas! Bevor wir in die Live-Action eintauchen, lassen Sie uns einige wichtige Informationen über dieses einzigartige Qualifying-Event betrachten.

Las Vegas, die Stadt, die niemals schläft, ist Gastgeber für eines der spektakulärsten Rennen der Formel-1-Saison. Nach fast vier Jahrzehnten kehrt die Königsklasse des Motorsports zurück in die Wüstenmetropole, und die Erwartungen sind hoch. Der Kurs, der sich über 6,2 Kilometer erstreckt, führt die Fahrer direkt durch den berühmten Las Vegas Strip, vorbei an einigen der ikonischsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Mit Abschnitten, die Geschwindigkeiten von bis zu 340 km/h ermöglichen, verspricht der Kurs eine Mischung aus Hochgeschwindigkeitsgeraden und technisch anspruchsvollen Kurven. Im 1. Training sowie im 2. Training gab es viel Diskussionsstoff unter den Fans, die bisher sehr unzufrieden bis wütend vom Formel 1 Wochenende in Las Vegas sind.

Formel 1 live im Ticker

Samstag 05:15 Uhr 3. Training Samstag 09:00 Uhr Qualifying Sonntag 07:00 Uhr Grand Prix

F1 Quali live:

Warum gab es eine Rote Flagge im 3. Training in Las Vegas? Der Williams Fahrer Albon hat die Wand berührt und dabei seinen Reifen verloren. Es war allerdings kein großer Unfall. Sein Auto sollte für das Qualifying wieder repariert sein.

06:31 Uhr: Wir bereiten uns auf das Qualifying in Las Vegas vor. In knapp drei Stunden gehen die grünen Lampen an und wir sehen das erste Qualifying auf der neuen Strecke. Die Ferrari sahen im Training sehr aus, aber auch Mercedes könnte das Formel 1 Qualifying in Las Vegas gewinnen. So unberechenbar war ein Qualifying wohl lange nicht mehr, da man kaum einen Favoriten ausmachen kann. Es wird wohl darauf ankommen, wäre seine Reifentemperatur am meisten im Griff hat.

F1 3. Training jetzt live in Las Vegas

06:25 Uhr: Damit beenden wir das 3. Training mit Russel auf Platz 1 mit einer Rundenzeit von 1:34.093. Weiter geht es hier spätestens um 09:00 Uhr mit dem Qualifying.

06:24 Uhr Albon crasht kurz vor Ende des 3. Trainings: Albon mit dem Crash! Albon berührt leicht die Wand! Er verliert seinen Reifen und stellt sein Auto neben der Strecke ab. Damit gibt es jetzt die Rote Flagge und das 3. Training ist beendet.

06:23 Uhr: Nur eine Runde später holt sich Russel den ersten Platz zurück mit einer Rundenzeit von 1:34.093.

06:22 Uhr: Die McLaren sind wohl doch schneller als erwartet. Piastri fährt sich auf Platz 1 mit einer Rundenzeit von 1:34:491.

06:19 Uhr: Russel fährt die schnellste Rundenzeit mit 1:34:585.

45 Minuten im 3. Training 06:15 Uhr: Die Top 5 sind aktuell Verstappen, Perez, Russel, Albon und Leclerc. Bisher ist das 3. Training unspektakulär. Wie erwartet brauchen die Teams lange um ihre Reifen aufzuwärmen.

30 Minuten im 3. Training 06:00 Uhr: Genau nach der hälfte des Trainings fährt Verstappen die schnellste Runde mit einer 1:34:653.

05:58 Uhr: Perez macht es besser und sichert sich die aktuell schnellste Rennrunde mit einer 1:35:146

05:54 Uhr: Verstappen fährt seine erste Hotlap auf den weichen roten Reifen. Er ist langsamer als die Ferrari mit Medium Reifen. Der Redbull-Fahrer muss sich definitiv noch verbessern, wobei auch unklar ist, mit wie viel Sprit er gefahren ist.

15 Minuten im 3. Training 05:45 Uhr: Die ersten schnellen Runden sind gefahren. Wir sehen beeindruckende Leistungen, aber auch die kühlen Temperaturen scheinen einige Teams vor Herausforderungen zu stellen. Reifenmanagement wird hier entscheidend sein.

05:33 Uhr: Die McLaren sind als erstes auf der Strecke, aber fahren direkt nach einer Runde wieder in die Box.

Start des 3. Training 05:30 Uhr: Die Ampeln sind grün, und das 3. Training ist gestartet! Die Fahrer stürzen sich auf den 6,2 Kilometer langen Kurs, der sich durch den berühmten Las Vegas Strip schlängelt.

Kur vor Start des 3. Training 05:15 Uhr: In nur 15 Minuten beginnt das 3. Training des Formel-1 Grand Prix in Las Vegas, und die Spannung steigt. Nach den Herausforderungen und unerwarteten Wendungen der letzten Tage hoffen wir alle auf einen reibungsloseren Ablauf heute.

Der Rennzirkus macht erstmals nach 1982 wieder in Las Vegas Station. © John Locher/AP/dpa

Formel-1 in Las Vegas: Herausforderungen des nächtlichen Qualifyings

Das Qualifying in Las Vegas ist nicht nur wegen seiner atemberaubenden Kulisse einzigartig, sondern auch wegen der Herausforderungen, die es mit sich bringt. Die kühlen Nachttemperaturen in der Wüste können die Reifenperformance erheblich beeinflussen, was die Teams vor zusätzliche strategische Entscheidungen stellt. Darüber hinaus bringt die glamouröse und aufregende Atmosphäre von Las Vegas eine zusätzliche Dimension in das Rennwochenende, die sowohl Fahrer als auch Fans begeistern wird.

Debakel in Las Vegas

