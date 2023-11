Formel 1: Live-Ticker zum 3. Training in Las Vegas

Von: Henning Rosenstengel

Willkommen zum Live-Ticker des Qualifyings für den aufregenden Formel-1 Grand Prix in Las Vegas! Bevor wir in die Live-Action eintauchen, lassen Sie uns einige wichtige Informationen über dieses einzigartige Qualifying-Event betrachten.

Las Vegas, die Stadt, die niemals schläft, ist Gastgeber für eines der spektakulärsten Rennen der Formel-1-Saison. Nach fast vier Jahrzehnten kehrt die Königsklasse des Motorsports zurück in die Wüstenmetropole, und die Erwartungen sind hoch. Der Kurs, der sich über 6,2 Kilometer erstreckt, führt die Fahrer direkt durch den berühmten Las Vegas Strip, vorbei an einigen der ikonischsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Mit Abschnitten, die Geschwindigkeiten von bis zu 340 km/h ermöglichen, verspricht der Kurs eine Mischung aus Hochgeschwindigkeitsgeraden und technisch anspruchsvollen Kurven.

Die Formel 1 live auf Sky und Wow

Samstag 05:15 Uhr 3. Training Samstag 09:00 Uhr Qualifying Sonntag 07:00 Uhr Grand Prix

Der Rennzirkus macht erstmals nach 1982 wieder in Las Vegas Station. © John Locher/AP/dpa

Formel-1 in Las Vegas: Herausforderungen des nächtlichen Qualifyings

Das Qualifying in Las Vegas ist nicht nur wegen seiner atemberaubenden Kulisse einzigartig, sondern auch wegen der Herausforderungen, die es mit sich bringt. Die kühlen Nachttemperaturen in der Wüste können die Reifenperformance erheblich beeinflussen, was die Teams vor zusätzliche strategische Entscheidungen stellt. Darüber hinaus bringt die glamouröse und aufregende Atmosphäre von Las Vegas eine zusätzliche Dimension in das Rennwochenende, die sowohl Fahrer als auch Fans begeistern wird.

