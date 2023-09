„Der ist einfach überfordert“: Schumacher zerreißt Formel-1-Fahrer

Von: Patrick Mayer

Logan Sargeant baut in der Formel 1 schon wieder einen Unfall. Beim Japan-GP in Suzuka kritisiert Sky-Experte Ralf Schumacher den jungen Amerikaner harsch.

Suzuka - Wird dieser Unfall Logan Sargeant zum Verhängnis? Der 22-jährige US-Amerikaner ist im Formel-1-Qualifying zum Großen Preis von Japan in Suzuka von der Strecke abgekommen und mit seinem Williams-Boliden in die Streckenbegrenzung gekracht. Das Wichtigste: Der junge Fahrer blieb offenbar unverletzt.

Logan Sargeant: Formel-1-Rennfahrer schrottet seinen Williams vor dem Japan-GP in Suzuka

Dennoch: Sargeant muss am Sonntag (24. September) in Japan nun vom 20. und damit letzten Platz starten. Keine guten Aussichten für das Rennen also. Bezeichnend: In der Formel-1-Fahrerwertung belegt der Rennfahrer mit null Punkten gemeinsam mit Daniel Ricciardo (AlphaTauri) und Nyck de Vries (AlphaTauri) nur den geteilten letzten Platz.

Sein Teamkollege Alex Albon hat in dieser Saison dagegen immerhin schon 21 Punkte eingefahren. Sargeant fährt um einen neuen Vertrag. Was zu viel Druck bedeutet? Sky-Experte Ralf Schumacher hat den Williams-Piloten nach dessen neuerlichem Unfall jetzt zumindest scharf kritisiert. Der Rookie war schon beim vergangenen Rennen in Singapur verunfallt.

Baute einen Unfall: Logan Sargeant mit seinem Williams-Boliden im japanischen Suzuka. © IMAGO/Mark Sutton

„Sorry, aber der ist einfach überfordert. Das ist eigentlich ein Fehler, den man in der Formel 1 nicht machen sollte“, sagte Schumacher zu der Szene, als Sargeant bei einem üblichen Fahrmanöver von der Strecke abkam. Schon in den vergangenen Tagen hatte Schumacher den Williams-Piloten deutlich kritisiert. „Er versucht es mit Gewalt, er verzweifelt ein bisschen. Aber mit Gewalt geht es eben nicht“, meinte der 48-Jährige. Es geht um viel.

Logan Sargeant: Formel-1-Rennfahrer kämpft bei Williams um neuen Vertrag

Neben dem 24-jährigen Kanadier Lance Stroll (Aston Martin) ist Sargeant der einzige Fahrer aus dem aktuellen Feld, der von seinem Team noch nicht für die kommende Formel-1-Saison bestätigt wurde. Nach dem erneuten Crash in Suzuka zeigte sich der US-Amerikaner indes selbstkritisch. „Ich war einfach nicht geduldig genug“, erklärte er und erzählte, dass er „zu aggressiv auf der Power“ gewesen sei. „Wir hatten im letzten Sektor ein paar Probleme mit überhitzenden Hinterreifen“, schilderte Sargeant.

„Sobald ich das Gras berührte, konnte ich nichts mehr machen“, sagte er weiter und meinte: „Es ist dort auf jeden Fall schwierig, aber es gibt keinen Grund, warum ich das machen sollte.“ Zeigt er im Japan-GP eine bessere Fahrerleistung? (pm)