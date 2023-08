Jubel-Nachricht in der Formel 1: Einziger deutscher Fahrer erhält neuen Vertrag

Von: Jannek Ringen

Seit dieser Saison dreht Nico Hülkenberg im Haas seine Runden durch die Formel 1. Auch in der kommenden Saison wird er für das US-Team Rennen fahren.

Zaandvort – Die Sommerpause in der Formel 1 ist endlich vorüber und am Wochenende findet der Große Preis der Niederlande statt. Bereits vor dem Rennwochenende gab es für die deutschen Formel-1-Fans etwas zu jubeln. Wie das US-Team Haas bestätigte, wird Nico Hülkenberg, derzeit der einzige deutsche Fahrer im Feld, auch in der kommenden Saison auf Punktejagd für das Team gehen.

Nico Hülkenberg Geboren: 19. August 1987 (Alter 36 Jahre), Emmerich Formel-1-Rennen: 196 Bestes Rennergebnis: 4. Platz

Hülkenberg der einzig verbliebene Deutsche im Feld

Es gab eine Zeit, da gingen in der Formel 1 diverse deutsche Fahrer gleichzeitig an den Start. Doch diese Zeiten sind vorbei, denn aktuell ist Hülkenberg im Haas der einzige deutsche Formel-1-Pilot. Zum Ende des vergangenen Jahres musste Mick Schumacher sein Cockpit an den 36-Jährigen abgeben, außerdem beendete der mehrfache Weltmeister Sebastian Vettel seine Karriere.

Damit hält Hülkenberg die Fahne der ruhmreichen deutschen Renngeschichte in der Formel 1 alleine hoch. Nach drei Saisons Abstinenz, in denen er zweimal für Racing Point und einmal für Aston Martin eingesprungen war, kehrte der Rheinländer in diesem Jahr zurück in die Formel 1. „Nachdem er seit 2019 nicht mehr Vollzeit in der Formel 1 gefahren ist, zeigt das, wie professionell er ist und wie gut er sich körperlich erholt hat“, lobte Teamchef Günther Steiner ihn.

Nico Hülkenberg wird auch in der kommenden Saison für Haas fahren. © IMAGO / Marco Canoniero

Haas und Hülkenberg 2024 – die endlose Jagd nach dem Podium

Wie Haas bestätigte, wird man auch in die kommende Saison mit Hülkenberg gehen. Steiner freut sich über die weitere Zusammenarbeit zwischen Hülkenberg und Haas. „Jetzt liegt es an uns als Team, den Blick auf 2024 zu richten und sicherzustellen, dass wir ein Auto haben, mit dem wir regelmäßig in die Punkte fahren können“, erklärte er.

Für die kommende Saison hat Hülkenberg den noch immer fehlenden Podiumsplatz fest im Visier. In seinen über 190 Formel-1-Rennen gelang ihm dieses Kunststück bisher noch nicht. Der vierte Platz ist seine bisher beste Platzierung. „Es ist schön, die Dinge für die nächste Saison frühzeitig zu regeln und sich auf den Rennsport und die Verbesserung der Leistung zu konzentrieren“, sagte er im Zuge seiner Vertragsverlängerung.

Der ewige Konkurrenzkampf zwischen Hülkenberg und Magnussen

Auch mit an Board im Haas in der kommenden Saison ist Kevin Magnussen, der bereits in diesem Jahr der Teamkollege von Hülkenberg ist. Die beiden Formel-1-Piloten haben in der Vergangenheit einen erbitterten Konkurrenzkampf geführt und 2017 bezeichnete Hülkenberg den Dänen als „wieder einmal den unsportlichsten Fahrer im Feld“. Dieser Streit soll jedoch mittlerweile beigelegt sein.

Aktuell hat der Deutsche die Nase im Zweikampf mit dem Dänen vorne. In den bisherigen Rennen holte der 36-Jährige neun Punkte, für Magnussen kamen lediglich zwei Punkte bei den Rennen herum. „Kevin und Nico genießen eindeutig ihre Zeit im Sport, sie sind beide reif und verstehen genau, was wir von ihnen verlangen“, beschrieb Steiner die Zusammenarbeit. „Wir fahren in einem sehr engen Mittelfeld, und ich freue mich darauf, auf dem aufzubauen, was wir bisher zusammen erreicht haben, und das 2024 fortzusetzen“, freute sich Hülkenberg mit Blick auf die Zukunft. (jari)