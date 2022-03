Max Verstappen verlängert bei Red Bull: Wahnsinns-Gehalt für Formel-1-Weltmeister

Von: Antonio José Riether

Max Verstappen soll mit dem Red-Bull-Team eine Ära prägen. Der amtierende Formel-1-Weltmeister wurde kürzlich mit einem lukrativen wie langfristigen Vertrag ausgestattet.

Milton Keynes - Im vergangenen Jahr durchbrach Max Verstappen die langjährige Erfolgsserie seines Kontrahenten Lewis Hamilton in der Formel 1. Der Titel soll für Red Bull jedoch nur der Anfang einer Ära gewesen sein, wie die jüngste Vertragsverlängerung mit dem Niederländer erahnen lässt. Dessen Arbeitspapier wäre im kommenden Jahr ausgelaufen, nun bleibt er für fünf weitere Jahre bei seinem in Großbritannien ansässigen Formel-1-Rennstall.

Formel 1: Max Verstappen verlängert langfristig bei Red Bull - „Ich liebe dieses Team“

Bis 2028 sitzt Verstappen also im Cockpit seines Teams und kommentierte seine Verlängerung nach der offiziellen Bekanntgabe am Donnerstag, bei der jedoch keine genauen Zahlen genannt wurden. „Ich genieße es sehr, ein Teil dieses Teams zu sein. Die Entscheidung, bis 2028 zu verlängern, ist mir sehr leicht gefallen“, meinte der glückliche 24-Jährige. „Ich liebe dieses Team. Das vergangene Jahr war einfach unglaublich“, gab er zu verstehen und rief das Ziel aus, sich in der Königsklasse weiterhin als Nummer eins zu etablieren.

Max Verstappen

Geboren: 30. September 1997 in Hasselt, Belgien

Nationalität: Niederländisch

Größter Erfolg: Formel-1-Weltmeister 2021

Bereits nach dem spannenden wie kontroversen Saisonfinale in Abu Dhabi im vergangenen Jahr deutete Verstappen an, längerfristig beim Rennstall des Energy-Drink-Herstellers bleiben zu wollen. „Es gibt keinen Grund für einen Abschied. Ich möchte noch lange für dieses Team fahren“, wurde er damals zitiert, nun setzte er sein Vorhaben in die Tat um. Sein Teamchef Christian Horner versteht Verstappens langfristiges Engagement als „echtes Statement“ seines Piloten.

Formel 1: Verstappen verlängert bei Red Bull - Gehalt des Weltmeisters auf einer Ebene mit Hamilton

Seinen Aufstieg erlebte er ausschließlich bei Red Bull, für deren Juniorenteam Torro Rosso (heute AlphaTauri) er 2015 in der Formel 1 debütierte, seit 2016 fährt er für das Spitzenteam und konnte seitdem zwanzig Rennsiege einfahren. „Seit wir zusammenarbeiten, war es unser Ziel, die Meisterschaft zu gewinnen. Das haben wir geschafft“, resümierte Verstappen. Auch finanziell feiert der in Belgien geborene Fahrer einen echten Aufstieg.

Nachdem Verstappen Hamilton bereits sportlich einholte, tut er dies nun auch gehaltstechnisch. Nach einem Bericht der niederländischen Tageszeitung De Telegraaf soll der amtierende Weltmeister ein Jahresgehalt von 40 und 50 Millionen Euro eistreichen, womit er sein bisheriges Salär verdoppelt. Hamilton erhält ein Grundgehalt von kolportierten 40 Millionen Euro. In dieser Saison erwarten die Fans erneut ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Verstappen und dem Mercedes-Piloten. (ajr)