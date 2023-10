Formel 1: Weltmeister Verstappen siegt beim anstrengenden Katar-Rennen

Von: Lena Hempler

Teilen

Die Formel 1 startete am Sonntag (08.10) in Doha. Verstappen holt sich an diesem Wochenende nicht nur den Sieg, sondern auch den WM-Titel. Der Ticker hier zum Nachlesen.

Endstand beim Großen Preis von Katar

beim Großen Preis von Katar Tracklimit-Strafen soweit das Auge reicht in Doha

soweit das Auge reicht in Doha Hamilton vs. Russell - Hamilton DNF

- Hamilton DNF Der Ticker hier zum Nachlesen.

Update vom 08. Oktober, 22:46 Uhr: Lewis Hamilton hat von der FIA noch eine saftige Strafe aufgetischt bekommen! 50.000 Euro soll er dafür zahlen, dass er nach seinem Unfall die Rennstrecke überquert hat und so zurück in die Boxengasse gekommen war. Wenn so ein Vorfall diese Saison nicht noch einmal stattfindet, wird die Strafe auf 25.000 Euro reduziert.

Endstand beim Großen Preis von Katar

1. Verstappen 2. Piastri 3. Norris 4. Russell 5. Leclerc 6. Alonso 7. Ocon 8. Bottas 9. Zhou 10. Perez 11. Stroll 12. Gasly 13. Albon 14. Magnussen 15. Tsunoda 16. Hülkenberg 17. Lawson DNF Sargeant DNF Hamilton DNS Sainz

Update vom 08. Oktober, 21:12 Uhr: George Russell hat eben im Interview erzählt, dass er bei Runde 12 dachte, dass er ohnmächtig wird. Logan Sargeant musste das Rennen sogar vorzeitig beenden, weil es ihm so schlecht ging. Auch Oscar Piastri meinte, dass es das anstrengendste Rennen seiner Karriere war. Die Fahrer sind heute alle an ihre Grenzen gekommen. Sicherheit sollte aber immer an erster Stelle stehen, vielleicht muss das Konzept von Katar-GP nochmal überarbeitet werden.

Update vom 08. Oktober, 20:57 Uhr: Für Max Verstappen ist es dieses Mal der 14. Saisonsieg und der dritte WM-Titel. Letztes Jahr hat er 15 Siege geschafft! Die Wahrscheinlichkeit, dass er sich selbst noch einmal überbietet in dieser Saison ist extrem hoch. So viele Siege hat davor kein anderer Fahrer jemals in einer Saison geschafft.

Runde 57/57: MAX VERSTAPPEN SCHNAPPT SICH DEN 14. RENNSIEG DIESER SAISON. PIASTRI BEKOMMT EINEN VERDIENTEN ZWEITEN UND NORRIS DEN DRITTEN PLATZ. AUCH RUSSELL BLEIBT WIE ANGEKÜNDIGT AUF P4. DIE ANDEREN FAHRER MÜSSEN SICH MIT DEN ZEITSTRAFEN ERST NOCH SORTIEREN.

Runde 56/57: Für Russell gibt‘s die Verwarnung. In der letzten Runde darf er jetzt nicht außerhalb der Strecke landen, sonst geht sein vierter Platz möglicherweise noch an Leclerc, der ist nämlich im 5-Sekunden-Fenster bisher drin!

Max Verstappen führt vor Oscar Piastri in Katar. © IMAGO/Sam Bloxham / LAT Images

Großer Preis von Doha: McLaren holt auf Verstappen auf

Runde 55/57: Verstappen und Piastri trennen jetzt nur noch drei Sekunden und Norris scheint sein Schicksal als dritter akzeptiert zu haben. Russell ist mit 25 Sekunden allerdings auch weit genug als Vierter weg.

Runde 54/57: Gasly musste jetzt die Position wieder an Stroll zurückgeben, dabei ist auch Perez an Gasly vorbei geschlüpft und freut sich. Gut möglich, dass bei ihm jedoch noch fünf Sekunden auf die Zeit gerechnet werden müssen.

Runde 53/57: Gasly hat zwar gerade Stroll überholt, ist allerdings dabei so weit von der Strecke abgekommen, dass es für ihn die nächste 5-Sekunden-Strafe geben wird.

Runde 50/57: Noch sieben Runden zu fahren. Die schnellste Rennrunde hat momentan Norris sicher, aber Verstappen hat noch neue weiche Reifen im Angebot. Russell kommt zu seinem letzten Stopp und holt sich die weichen Reifen. Auch Verstappen kommt gleich rein.

Runde 47/57: Auch Alex Albon bekommt eine 5-Sekunden-Strafe wegen der Tracklimits. Und Lando Norris? Der diskutiert gerade mit seinem Ingenieur wegen eines Positionswechsels mit Piastri. Allerdings sieht der Ingenieur das gar nicht gerne. Wirklich akzeptieren will Norris das aber auch nicht.

Stroll und Leclerc kämpfen um die Position, müssen aber auf die Tracklimits achten. © IMAGO/Zak Mauger / LAT Images

Formel 1 in Doha: Tracklimit-Strafen soweit das Auge reicht

Runde 43/57: Noch 15 Runden zu fahren. Piastri kommt zu seinem (vermutlich) letzten Boxenstopp und Max Verstappen kann sich damit noch sehr viel mehr Zeit lassen. Eben kam die Meldung, dass er erst in Runde 52 in die Box fahren muss. Stroll und Gasly bekommen eine 5-Sekunden-Strafe wegen der Tracklimits.

Runde 41/57: Stroll bekommt jetzt auch die Verwarnung für die Tracklimits. Und Sargeant stellt sein Auto ab. Laut Funk sagt er seinem Ingenieur, dass es ihm nicht gut gehe, was genau er hat, wissen wir nicht. Aber es scheint ihm wirklich schlecht zu gehen, wenn er nicht weiterfahren kann.

Runde 39/57: Für Perez gibt es nochmal fünf Sekunden obendrauf. Der Mexikaner hat erneut die Tracklimits missachtet. Schon zehn Strafsekunden für ihn - bisher. Das Rennen dauert noch etwas. Es könnte also nicht der letzte gewesen sein!

Runde 35/57: Alonsos Fahrt zurück auf die Strecke nach seinem Ausflug auf den Kies könnte ihm zum Verhängnis werden. Die FIA schaut sich das ganze nochmal an und es ist gut möglich, dass er dafür noch eine Strafe bekommt!

Runde 33/57: Oh no! Da war Alonso neben der Strecke und rammelt einmal über den Kies! Hoffentlich hat er sich seinen Unterboden damit nicht beschädigt. Tracklimits gibt‘s dafür natürlich auch noch. Davon profitiert besonders Leclerc der direkt am Spanier vorbeizieht.

Lewis Hamilton befördert sich selbst ins Aus in Katar. © IMAGO/DPPI/Panoramic

Großer Preis von Katar: Lewis Hamilton gibt sich im Interview reumütig

Runde 31/57: Russell hat nach seinem desaströsen Start laut seinem Ingenieur sogar noch eine Chance auf P4. Dafür muss er aber die Geschwindigkeit halten und die kommenden Pitstops müssen gut laufen. Lewis Hamilton war eben im Interview und gibt sich reumütig, nimmt die Verantwortung auf sich und entschuldigt sich beim Team.

Runde 29/57: Oscar Piastri kämpft sich nach seinem Boxenstopp weiter nach vorne. Der Rookie hat gestern das Sprintrennen gewonnen und hat heute gute Chancen aufs Podium zu kommen! Verstappen ist diesmal jedoch wieder nicht zu schlagen.

Runde 27/57: Perez verliert gerade nicht nur die schnellste Rennrunde an George Russell, er bekommt auch noch eine 5-Sekunden-Strafe von der Rennleitung aufgrund der Tracklimits!

Runde 25/57: Die Reifen-Regel sorgt immer noch für etwas Verwirrung. Aber es sieht so aus, als würden die 18 Runden mit den Reifen voll gefahren werden können, auch wenn die 19. Runde dann eigentlich anfängt, sobald sie in die Box fahren.

Runde 22/57: Albon und Tsunoda liefern sich in Kurve eins einen spannenden Zweikampf! Noch schafft es der Thailänder nicht am Japaner vorbei. Aber er muss jetzt wirklich auf die Tracklimits aufpassen. Für ihn gab‘s die Verwarnung.

Safety-Car direkt in Runde Eins, nach Mercedes-Unfall © IMAGO/Zak Mauger / LAT Images

Formel 1 in Doha: Verstappen gewinnt Restart für sich

Runde 19/57: Gut möglich, dass Albon und Zhou eine Strafe bekommen. Die zwei sind nämlich jetzt erst zum Boxenstopp gekommen, obwohl das quasi Runde 19 war, nicht mehr Runde 18. Mal sehen, was die FIA daraus macht. Auf dem Feld gibt es einige Zweikämpfe, so auch zwischen Norris und Leclerc.

Runde 15/57: Verstappen ist einer der wenigen Fahrer, die noch nicht beim Boxenstopp waren! Der fährt allerdings ganz vorne, entspannt seine Runden mit 22 Sekunden Vorsprung und hat gar keine Not so früh reinzufahren. Er wird die 18 Reifenrunden vielleicht komplett aussitzen, damit er hinterher mehr Spielraum hat.

Runde 12/57: Norris bekommt die ersten Verwarnungen wegen der Tracklimits! Noch ein Vergehen und es gibt eine 5-Sekunden-Strafe. Und die meisten Fahrer kommen jetzt direkt in die Box und holen sich neue Reifen.

Runde 8/57: Russell versucht seine verlorenen Positionen wiedergutzumachen und fährt momentan auf seinen medium Reifen ziemlich schnell! Tracklimits spielen übrigens schon eine Rolle, manche Fahrer waren bereits außerhalb der Strecke. Bei drei Verstößen gibt es eine Zeitstrafe.

Runde 5/57: Den Restart konnte Verstappen sofort für sich gewinnen und baut auch direkt einen Vorsprung zu Piastri aus. Außerdem wird wohl Hülkenberg gerade untersucht, laut FIA soll er in der falschen Startpositionen gewesen sein. Hat er etwa den Spot von Carlos Sainz benutzt? Der hätte eigentlich leer bleiben müssen, aber Nico hat aufgeschlossen und bekommt eine 10-Sekunden-Strafe.

Hamilton verliert beim GP von Katar einen Reifen und ist raus! © IMAGO/ANP

Großer Preis von Katar: Russell vs. Hamilton - Mercedes schießt sich selbst ins Aus

Runde 4/57: Wir haben schon die ersten, die zum Boxenstopp kommen. Nach gerade mal vier Runden, das wird also eher ein vierer Stopp. Das Safety-Car endet auch nach dieser Runde und George Russell macht sich ziemliche Gedanken um seinen Crash mit Teamkollege Hamilton.

Runde 1/57: DAMIT LIGHT‘S OUT IN KATAR! BEIDE MERCEDES HABEN SICH GERADE INS AUS BEFÖRDERT! DABEI SAH ES GANZ SO AUS ALS WÄRE HAMILTON SCHULD. ABER NUR ER MUSS SEIN AUTO LIEGEN LASSEN. RUSSELL KANN WEITER FAHREN. DARÜBER FREUEN SICH NATÜRLICH VERSTAPPEN, PIASTRI UND ALONSO. WIR HABEN DAS ERSTE SAFTEY-CAR.

Update vom 08. Oktober, 18:50 Uhr: Die meisten Fahrer sind sich bewusst, dass es mit der 3-Stopp-Regel für sie nicht unbedingt einfach wird. Einige Fahrer haben mehr frische Reifen zur Verfügung als andere und sind damit klar im Vorteil, wie z. B. Max Verstappen.

Update vom 08. Oktober, 18:08 Uhr: Carlos Sainz wird nicht am Großen Preis von Katar teilnehmen. Der Spanier muss sein Auto wegen eines Problems mit dem Kraftstoffsystem in der Garage stehen lassen.

Erstmeldung vom 08. Oktober, 17:20 Uhr: Doha – Sergio Perez wird aus der Boxengasse starten! Die Mechaniker mussten nach einem Unfall gestern am Ersatzboden des Mexikaners über Nacht arbeiten. Für ihn geht es um den zweiten Platz in der WM, sowohl Lewis Hamilton als auch Fernando Alonso sind in den Punkten nicht weit weg.

Oscar Piastri feiert seinen Sieg beim Sprintrennen in Doha, Katar. © IMAGO/Sam Bloxham / LAT Images

Formel 1 in Doha: Verstappen holt 3. Titel, aber alle Augen sind auf Piastri gerichtet

So richtig Glück scheint Max Verstappen mit seinen Weltmeistertiteln in der Formel 1 nicht zu haben: 2021 gab‘s den Streit mit Mercedes, bis heute erkennen ihm einige Fans diesen Titel nicht wirklich an. 2022 war das Chaos in Japan schuld, dass sogar Verstappen selbst nicht wirklich wusste, ob er denn jetzt Weltmeister geworden ist oder nicht. Und dieses Jahr? Im Sprintrennen in Doha wurde Verstappen Zweiter, schaffte es in den letzten Runden nicht mehr an Oscar Piastri vorbei und entschied damit seinen WM-Titel.

Das war nicht nur recht unspektakulär, sein Titel wurde quasi von Piastris Sieg überschattet. Der Rookie fährt seit dieser Saison für McLaren und hat in den letzten Rennen ziemlich deutlich gezeigt, was er kann. Neben ihm sieht sogar momentan sein Teamkollege Lando Norris alt aus. Piastri ist die Strecke in Doha noch nie vorher gefahren, hatte nur ein Freies Training zur Eingewöhnung und ließ sich auch vom Weltmeister nicht mehr einholen. Das begeisterte die Fans auf Social Media mehr als der dritte Titel von Verstappen.

FIA Präsident Mohammed bin Sulayem und Stefano Domenicali, Formel 1 CEO. © IMAGO/Mark Sutton / Sutton Images

Großer Preis von Katar: FIA gibt neue Regelungen für den Grand Prix bekannt

Das Qualifying der Formel 1 am Freitag war diesmal wieder geprägt durch enorm viele Verstöße gegen die Tracklimits. So viele, dass die Rennleitung mal wieder gar nicht hinterherkam und Oscar Piastris zweiten Startplatz erst widerrief, während die Fahrer schon die Interviews führten. Das sorgte nicht nur für Verwirrung bei den Teams, die Fans sind online auch der Meinung, dass sich die Rennleitung endlich mal etwas einfallen lassen müsste, damit solche Startplatzstrafen oder Zeitstrafen rechtzeitig an Fahrer und Teams herangetragen werden.

Nach dem Freien Training und dem Qualifying am Freitag, stellte die FIA zudem noch fest, dass die Reifen der Autos einen viel zu hohen Verschleiß hatten. Dieser würde die Fahrer gefährden, weil die Reifen möglicherweise während des Rennens so schnell dünner werden, dass sie reißen oder platzen könnten. Dementsprechend hat die FIA jetzt entschieden, dass die Fahrer maximal 18 Runden mit den Reifen fahren dürfen, das bedeutet, dass Doha ein Drei-Stopp-Rennen wird! Das könnte das Fahrerfeld im Laufe des Rennens ordentlich durchmischen. (lhe)