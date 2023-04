Mercedes-Boss Toto Wolff ist jetzt Milliardär

Gemeinsam mit Tiger Woods und LeBron James

Toto Wolff befindet sich ab sofort in einem illustren Kreis: Der Mercedes-Teamchef hat laut Forbes mit seinem Privatvermögen die Milliarde Dollar geknackt.

München - LeBron James, Tiger Woods – Toto Wolff. Was vereint diese drei Namen? Auf den ersten Blick ist es vielleicht nicht sofort ersichtlich, doch dann dürfte der Groschen schnell fallen: Es sind drei der Superreichen des Sports. Laut dem US-Wirtschaftsmagazin Forbes hat der Österreicher wie die beiden Megastars vor Kurzem die Marke von einer Milliarde Dollar geknackt und zählt nun ebenso wie Woods und James zum Klub der Superreichen im Bereich Sport.

+ Selten knapp bei Kasse: Mercedes-Teamchef Toto Wolff. © Expa/Johann Groder/APA/dpa

Mercedes-Teamchef Wolff hält 33,3 Prozent am Formel-1-Team Mercedes-AMG Petronas und führte den Rennstall zu acht Konstrukteurs-Titeln. Der Wertanstieg seines Teams sowie Investitionen anderer Unternehmen in sein Vermögen sollen zu seinem Vermögen beigetragen haben, außerdem hält er kleinere Anteile an Aston Martin. Wolff ist durch die Netflix-Serie „Drive to Survive“ zu einer internationalen Berühmtheit geworden.

Viele US-Teambesitzer in der Liste der Superreichen des Sports

Wie Wolff (1 Milliarde) können auch Woods (1,1 Milliarden) und James (1 Milliarde) mehr als eine Milliarde Dollar ihr Eigen nennen – und sind sogar noch aktiv. Laut Forbes ist dies ein Novum im Sport. Die beiden sind neben ihren sportlichen Erfolgen vor allem über Werbeverträge und weitere Investitionen zu ihrem Geld gekommen.

Auch einige Teambesitzer amerikanischer Sportmannschaften sollen laut Forbes jüngst die Milliarde geknackt haben: Mark Davis von den Las Vegas Raiders (Football), Amy Adams Strunk von den Tennessee Titans (Football), sowie die drei Kinder von George Steinbrenner, dem Besitzer der New York Yankees (Baseball). Im Gegensatz zu vielen anderen Milliardären, die im vergangenen Jahr mit den Märkten zu kämpfen gehabt hätten, gibt es laut Forbes für Sport-Milliardäre keinen Grund, warum es in der nächsten Zukunft nicht nur noch weiter bergauf gehen sollte. Anführer der Liste ist übrigens Robert „Woody“ Johnson von den New York Jets (Football), der 3,4 Milliarden Dollar sein Eigen nennt. (cgsc)

Rubriklistenbild: © Expa/Johann Groder/APA/dpa