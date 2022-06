Michael Schumacher: Instagram-Funkstille beendet - Rührende Geste für Formel-1-Ikone

Michael Schumacher begeistert noch immer seine Fans. In Italien kamen Anhänger des langjährigen Ferrari-Fahrers zusammen, um an dessen Erfolge zu erinnern.

Köln - Achteinhalb Jahre ist der schwere Ski-Unfall von Michael Schumacher nun bereits her, noch immer zieht der siebenfache Formel-1-Weltmeister seine treuen Anhänger an. Auch in den sozialen Medien ist Schumi gefragt, auf Instagram folgen etwa 1,1 Millionen Personen der Motorsport-Legende. Kürzlich gab es Neuigkeiten, die seinen Fans gefallen dürften.

Michael Schumacher Geboren: 3. Januar 1969 in Hürth WM-Titel in der Formel 1: 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) Formel-1-Starts: 307 (91 Siege)

Michael Schumacher: Anhänger ehren den siebenfachen Formel-1-Welmeister in Italien

Rund drei Wochen lang hatte sich das Social-Media-Team, das sich um Schumachers Instagram-Auftritt kümmert, nicht gemeldet. Am Dienstag brach zur Erleichterung der Fans jedoch die Funkstille auf dem Schumi-Kanal. Der Beitrag, der auch auf Facebook gepostet wurde, hatte jedoch nichts mit Michael Schumacher selbst zu tun, sondern mit seinen Anhängern.

Zum siebten Mal in Folge kamen Schumi-Fans zusammen, um an ihren Lieblings-Piloten und dessen Erfolge zu erinnern. Der Scuderia Ferrari Club Caprino Bergamasco traf sich auf der sagenumwobenen Rennstrecke in Monza, dem Autodromo Nazionale, wo Schumacher insgesamt fünfmal den Grand Prix gewinnen konnte. Die Veranstaltung war auch aufgrund der rund hundert prestigeträchtigen Ferrari-Fahrzeuge auf der Strecke ein Erlebnis für die Motorsport-Liebhaber.

Ferrari-Fans mit rührender Geste für Michael Schumacher - „Ein großes ‚Wow‘ und vielen Dank“

Die Fans sendeten zudem eine rührende Geste an den ehemaligen Formel-1-Fahrer. Mit den vielen Ferrari-Autos bildeten die Mitglieder des Fanclubs die Nummer 7, die für Schumachers sieben WM-Titel erinnern sollte. „Ein großes ‚Wow‘ und ein großes Grazie tante, vielen Dank!“, hieß es auf der Instagram-Seite des Vaters von Haas-Pilot Mick Schumacher.

Michael Schumacher: Die Erinnerungsstücke der Formel-1-Ikone werden in seiner Heimat ausgestellt

Am Mittwoch legte das Schumacher-Team noch nach und machte auf ein Schumi-Event in der Heimat des 53-Jährigen aufmerksam. Die ‚Michael Schumacher Private Collection‘ , die in der Motorworld Köln-Rheinland ausgestellt ist, feiert ihr vierjähriges Bestehen.

Auf der Bilderplattform wirbt die Schumi-Seite mit einem „Grand Prix der Erinnerungen“, insgesamt zwölf Formel-1-Originalautos und mehr als zwanzig Helme, sowie Overalls und Trophäen des Ex-Ferrari-Fahrers werden hier ausgestellt. Besonders ist auch der Ort der Sammlung, denn die Motorworld liegt im nördlich von Köln-Ehrenfeld, nur wenige Kilometer von Schumis Geburtsort Köln-Hürth entfernt. (tz)