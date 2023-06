Weggefährte schwärmt von Michael Schumacher: Blick hinter die Kulissen spricht Bände

Von: Christoph Wutz

Sportlich sorgte Michael Schumacher bei Mercedes selten für Furore. Er hinterließ anderweitig seine Spuren und ebnete dem Team den Weg zum Erfolg.

Brackley – Von 2010 bis 2012 kehrte Michael Schumacher einst für drei Jahre zurück in die Formel 1. Auch wenn er damals sportlich bei Mercedes nicht an seine goldenen Zeiten anknüpfen und kein einziges Rennen gewinnen konnte, blieb er den Verantwortlichen der Silberpfeile vor allem menschlich sehr positiv in Erinnerung. Und dass der Rennstall die Formel 1 in den Jahren nach Schumi derart dominieren konnte, ist auch das Verdienst des Kerpeners.

Michael Schumacher Geboren: 3. Januar 1969 (Alter: 54 Jahre), Hürth Debüt in der Formel 1: Beim Großen Preis von Belgien 1991 Anzahl an Weltmeister-Titeln: 7 (erstmals 1994, letztmals 2004) Jahre bei Mercedes: 2010 bis 2012

Ex-Mercedes-Technikchef schwärmt von Schumacher: „Michael war dieses unglaubliche Individuum“

James Vowles war von 2009 bis 2023 Technikchef bei Mercedes. Er äußerte sich jetzt zu Schumis Zeit beim britisch-deutschen Rennstall – dort tritt nun auch Schumachers Sohn Mick in die Fußstapfen seines Vaters.

„Michael war dieses unglaubliche Individuum“, schwärmte der 43-jährige Brite regelrecht vom siebenmaligen Formel-1-Weltmeister. „Dazu hatte er seine Aura und seine Präsenz. Das war komplett anders als das, was man von außen gesehen hat“, schilderte Vowles, wie sich Schumacher hinter den Kulissen gegenüber dem Team verhielt.

Michael Schumacher blieb den Mercedes-Verantwortlichen in toller Erinnerung. © Imago / Motorsport Images

„Er kannte die Geburtstage von allen“, berichtete Vowles, der seit Februar die Geschicke bei Williams leitet. „Er hat den Partnern der Mitarbeiter Blumen geschickt“, schwärmte der Brite von einer für den Kerpener selbstverständlichen Geste.

Schumacher, von dem unlängst noch ungesehene Bilder bei Netflix veröffentlicht worden waren, schloss sich Mercedes 2010 an, nachdem er vier Jahre zuvor eigentlich bereits zurückgetreten war. In seinen drei Jahren bei den Silberpfeilen habe er sich „auf großartige Art und Weise um die Menschen gekümmert“, blickte der einstige Technikchef von Mercedes sehr positiv auf die gemeinsame Zeit mit der deutschen Rennfahrerlegende zurück.

Schumacher prägte Mercedes-Pilot Rosberg: „Davon hat Nico eine Menge gelernt“

Der heute 54-Jährige fuhr damals an der Seite von Nico Rosberg für Mercedes und landete meist hinter seinem Landsmann. „Er wusste, dass seine Performance nicht auf dem gleichen Level war“, sagte Vowles über Schumacher. „Aber das hat er mit seiner schieren Hingebung und Arbeit wettgemacht.“

Diese Facette von Schumi sei sogar gewissermaßen vererbt worden – von Silberpfeil zu Silberpfeil: „Davon hat Nico eine Menge gelernt. Und Lewis hat viel von Nico gelernt“, deutete der heutige Williams-Teamchef in Richtung von Lewis Hamilton, der 2013 bei Mercedes auf den Deutschen folgte. Hamilton teilt sich seit 2020 den Rekord für die meisten Weltmeistertitel mit Schumacher.

Spätere Mercedes-Erfolge durch Schumacher? „Er war die Person, die dabei geholfen hat, das Team nach vorne zu bringen“

Folgerichtig schrieb Vowles dem Deutschen einen entscheidenden Anteil an der Mercedes-Dominanz in den späteren 2010er-Jahren zu, als die Piloten Hamilton und Rosberg sieben WM-Titel einfuhren. „Er war die Person, die dabei geholfen hat, das Team nach vorne zu bringen“, sagte der heutige Williams-Teamchef. Mit seiner fantastischen Art habe Schumi „das Team zusammengeschweißt“, so der Verantwortliche.

Ähnlich wie Schumi kehrte auch sein einstiger Konkurrent Fernando Alonso 2021 nach einigen Jahren der Abstinenz in die Rennserie zurück. Inzwischen fährt er für Aston Martin. Dabei fiel dem Spanier der Wiedereinstieg in die Formel 1 allerdings leichter als Schumacher. (wuc)