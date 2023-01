„Bester Papa aller Zeiten“: Schumi-Kinder werden am Geburtstag ihres Vaters emotional

Michael Schumacher wird am Dienstag 54 Jahre alt. Seine beiden Kinder Mick und Gina gratulierten auf besondere Weise und teilten jeweils alte Fotos mit ihrem Vater.

Gland - Am Dienstag, den 3. Januar, wird Michael Schumacher 54 Jahre alt. Nur fünf Tage nach dem Jahrestag seines schweren Unfalls, der sich am 29. Dezember des Jahres 2013 ereignete, fanden die Kinder der Formel-1-Legende bereits emotionale Worte. Sowohl Sohn Mick als auch Tochter Gina richteten auf Instagram Glückwünsche an ihren Vater, beide zeigten ihren Followern ein Kindheitsbild mit ihrem Helden.

Michael Schumacher Geboren: 3. Januar 1969 in Hürth Ehepartnerin: Corinna Schumacher Kinder: Mick Schumacher, Gina-Maria Schumacher Formel-1-Weltmeistertitel: 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004)

Michael Schumacher: Mick und Gina gratulieren ihrem Vater zum Geburtstag

Am Dienstagvormittag postete die 25-jährige Gina ein älteres Foto, auf dem sie im Rennoverall und Wollmütze zu sehen ist. Neben ihr steht Vater Michael, die beiden schauen sich scherzhaft in die Augen, der 54-Jährige zieht dabei die Augenbrauen hoch. Das Foto entstand am 20. Oktober 2013 bei einer Kart-Veranstaltung im Kerpen.

Mit den Worten „Happy Birthday Dad“ und „Rückblick auf unsere Kartzeit“ teilte Gina, die heute als Reitsportlerin – oder genauer gesagt im Reining, einer Disziplin des Westernreitens – aktiv ist, den privaten Schnappschuss mit ihrem Vater. Zudem fügte sie diverse Emojis hinzu, etwa einen Rennwagen und Herzen. Nach wenigen Stunden wies der Beitrag bereits fünfstellige Likes auf.

Michael Schumacher: Sohn Mick mit emotionalen Worten an seinen Vater - „Ich liebe dich“

Auch ihr Bruder Mick, der in der kommenden Saison als Ersatzfahrer bei Mercedes eingeplant ist, grub zum 54. Geburtstag seines Vaters ein altes Foto aus und teilte dies in den sozialen Medien. Das Bild zeigt den 23-Jährigen zusammen mit seinem Michael vor einem See, beide halten einen Bilderrahmen in den Händen und lächeln in die Kamera.

„Happy Birthday dem besten Papa aller Zeiten“, schreibt der Rennfahrer, der in den vergangenen beiden Saisons für den Rennstall Haas in der Formel 1 an den Start ging. Auf dem zweiten Foto, das Mick in den Geburtstags-Beitrag einfügte, grinst Schumacher aus seinem Rennwagen in die Kamera. „Ich liebe dich“, schrieb Sohn Mick unter den Instagram-Post und versah diesen mit einem Herz-Emoji. Bereits an Weihnachten hatten Mick und Sebastian Vettel Kindheitsfotos mit dem siebenfachen Formel-1-Weltmeister geteilt.

Kindheitsfoto: Mick Schumacher und sein Vater Michael. © Screenshit Instagram (@mickschumacher)

Michael Schumacher: Seit Ende 2013 wird die Formel-1-Legende abgeschottet

Michael Schumacher wird seit seinem Skiunfall in den französischen Alpen Ende 2013 konsequent von der Außenwelt abgeschottet, öffentliche Auftritte des charismatischen Rennfahrers gab es seitdem nicht mehr. Der Hürther hatte ein schweres Schädel-Hirn-Trauma erlitten, über seinen Zustand gibt es seitdem keine konkreten Informationen.

Ob er die Geburtstagswünsche seiner beiden Kinder überhaupt empfangen kann, ist also nicht klar. Während seiner Zeit bei Haas verriet Mick lediglich, dass er gerne mit seinem Vater über die gemeinsame Leidenschaft reden würde und meinte vielsagend: „Ich würde alles aufgeben, nur für das.“ (ajr)