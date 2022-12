Michael Schumachers missglückter Liebes-Rat: „Bei der hast du eh keine Chance“

Andrea Kaiser und Sébastien Ogier wären kein Paar, hätte der Rallye-Fahrer damals auf Formel-1-Legende Michael Schumacher gehört. Die TV-Moderatorin klärt jetzt auf.

München - Mit dem letzten Rennen am 20. November in Abu Dhabi endete die Formel-1-Saison 2022 und damit auch die lange Karriere von Sebastian Vettel. Der deutsche Pilot, der seit seinem ersten Start 2007 viermal die Formel-1-Weltmeisterschaft holen konnte, war jedoch nicht nur auf der Rennstrecke erfolgreich. So war der 35-Jährige auch als Kuppler tätig und brachte ein Promi-Pärchen zusammen. Und das nur, weil er anderer Meinung war als Michael Schumacher.

Michael Schumacher sagte: „Vergiss sie!“ - Sebastian Vettel half dem Liebes-Glück dann auf die Sprünge

Moderatorin Andrea Kaiser ist eine der bekanntesten TV-Persönlichkeiten im Sport. Lange Jahre stand sie beim DSF - dem heutigen Sender Sport1 – vor der Kamera und führte die Zuschauer durch diverse Sport- und Fußball-Sendungen. Nach ihrer gescheiterten Ehe mit Ex-BVB-Spieler Lars Ricken lernte sie den Rallyefahrer Sébastien Ogier kennen, mit dem sie heute glücklich verheiratet ist.

In einem Interview enthüllte die gebürtige Münchnerin nun, dass kein geringerer als Sebastian Vettel für ihr Liebesglück verantwortlich ist. Dabei sah es eigentlich ganz anders aus. Denn die 40-Jährige hatte nach eigener Aussage zuerst gar kein Interesse am 38-jährigen Ogier, wie sie gegenüber der Bild verriert.

Andrea Kaiser erinnert sich: Sebastian Vettel wusste es besser als Michael Schumacher

Vor zehn Jahren lernte sich das heutige Paar bei einem Renn-Event in der thailändischen Hauptstadt Bangkok kennen. „Für Sébastien war es Liebe auf den ersten Blick – für mich nicht. Er hat mich am ersten Abend extrem genervt“, erinnert sich Kaiser an die erste Begegnung.

Sogar der Rekord-Weltmeister mischte sich damals mit ein, wie die Moderatorin erzählte. „Michael Schumacher, der auch dabei war, gab ihm den Ratschlag: ‚Vergiss sie! Bei der hast du eh keine Chance.‘“ Doch die Meinung der Formel-1-Legende war für Ogier offenbar nicht relevant. Denn er probierte es weiter, diesmal mit der Unterstützung seines Motorsport-Kollegen Vettel.

Sebastian Vettel „hat Amor gespielt“ – Kaiser und Ogier haben heute einen Sohn

Denn der Heppenheimer verkuppelte Kaiser und Ogier offenbar ein paar Monate später. „Sebastian Vettel hat Amor gespielt. Ohne ihn wären wir heute kein Paar“, meint Kaiser, die den Franzosen 2014 schließlich heiratete. Seit Juli 2016 sind die beiden sogar Eltern eines Sohnes. Vettels Bemühungen haben sich also auf ganzer Linie ausgezahlt.

Kaiser ist heute noch in ihrem ursprünglichen Job tätig, allerdings für die ProSiebenSat.1 Media AG, so moderiert sie für ran diverse Sportereignisse bei den TV-Sendern Sat.1 und Kabel eins. Auch bei Übertragungen von weniger ernsten Events, wie etwa der Autoball-WM am Freitag, bei der Ogier für Frankreich antreten wird, wird Kaiser eingesetzt. Unterstützen wird sie ihren Gatten jedoch nicht, „damit wir wenigstens einen WM-Titel holen“. Eine Spitze gegen das DFB-Team, das bei der WM in Katar bereits nach der Vorrunde ausschied. (ajr)