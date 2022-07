Gina-Maria Schumacher: Reitsport statt Formel 1

Gina-Maria Schumacher setzt auf echte Pferdestärke © picture alliance / dpa / Friso Gentsch

Gina-Maria Schumacher hat ein Händchen für Pferde. Die Tochter von Michael Schumacher trainiert für ihre erfolgreiche Karriere im Reitsport.

Givrins - Gina-Maria Schumacher wird am 21.02.1997 im rheinischen Wipperfürth als Tochter des Formel 1 Rennfahrers Michael Schumacher und seiner Frau Corinna geboren. Zwar residiert die Familie schon seit 1996 in der Schweiz, die Geburt in Wipperfürth gewährleistete aber die Nähe zu Corinna Schumachers Eltern. Gina-Maria Schumacher wächst mit ihrem zwei Jahre jüngeren Bruder Mick in Vufflens-le-Chateau in der Schweiz fernab vom Presserummel um ihren Vater Michael Schumacher auf, 2008 ziehen sie nach Givrins am Genfersee um.

Hier legen die Eltern den Grundstein für die Leidenschaft der Tochter für das Reining-Westernreiten, einer anerkannten Disziplin im Reitsport.

Gina-Maria – die Tochter Michael Schumachers und ihre Leidenschaft für den Reitsport

2005 schenkt Michael Schumacher seiner Frau zum Hochzeitstag einen Reiterhof in der Schweiz, den die passionierte Western-Reiterin im Laufe der Jahre zu einer der modernsten Reitanlagen des Landes umbaut. Seit 2012 besitzt die Familie außerdem eine Ranch in den Vereinigten Staaten, wo sie ebenfalls Pferde züchten.

Auf der Schweizer CS Ranch züchtet Corinna Schumacher nicht nur Pferde, sondern richtet auch große internationale Wettbewerbe des Reitsports aus. 2010 wird sie in der Western-Dressur, dem Reining-Westernreiten, sogar Weltmeisterin. Tochter Gina-Maria eifert – ähnlich wie Bruder Mick Schumacher – ihren Eltern nach; von Vater Michael Schumacher hat sie Kampfgeist und Ehrgeiz, von Mutter Corinna die Begeisterung für den Reitsport.

Tochter Gina-Maria Schumacher: Überflieger im Reining-Westernreiten

In eine Rennfahrer-Familie hineingeboren, fährt Gina-Maria Schumacher wie Bruder Mick zunächst Kart. Bis 2013 bleibt sie diesem Sport treu, dann tritt sie zunehmend in die Fußstapfen von Mutter Corinna und wendet sich dem Reitsport zu. Im Laufe der Jahre kann sich Gina-Maria Schumacher im Reining-Westernreiten mehrere internationale Titel aneignen. Dazu gehören unter anderem:

Michael Schumachers Tochter ist darüber hinaus mehrfache Weltmeisterin in der Einzel- und Mannschaftswertung im Reining-Westernreiten.

Michael Schumachers Tochter Gina-Maria wird erwachsen

Neben Titeln im Reitsport ist Michael Schumachers Tochter Gina-Maria Schumacher auf Social-Media-Kanälen wie Facebook und Instagram aktiv und gewährt dort kleine Einblicke in das Leben der sonst zurückgezogen lebenden Familie. Ihre Posts, in die sie auch ihre Eltern und Bruder Mick einbezieht, finden stets positiven Anklang.

Zum 25-jährigen Jubiläum des ersten Formel-1-Weltmeistertitels ihres Vaters lässt sich Gina-Maria Schumacher etwas ganz Besonderes einfallen und hüllt sich und Pferd Lilbellicimo Wimp in ein rotes Ferrari-Kostüm samt passendem Helm und nachgebautem Heckspoiler. Mindestens seit 2017 ist der deutsche, zwei Jahre ältere Springreiter Iain Naismith-Bethke an Gina-Maria Schumachers Seite. Mit ihm teilt sie die Liebe zum Reitsport, er begleitet sie auch auf Turniere und öffentliche Veranstaltungen.

Aufgrund des Trainings pendelt Gina-Maria Schumacher mittlerweile vermehrt zwischen der Schweizer CS Ranch und der Ranch der Familie in den Vereinigten Staaten. Gerüchte, sie würde aufgrund der Ausbildung in die USA auswandern, stimmen aber laut Sabine Kehm, Managerin von Michael Schumacher und Gina-Marias Bruder Mick, nicht.