Michael Schumachers Ex-Manager berichtet über schwere Zeit: „Ich muss wieder laufen lernen“

Von: Stefan Schmid

Michael Schumacher gemeinsam mit seinem ehemaligen Manager Willi Weber. © imago sportfotodienst

Willi Weber, der ehemalige Manager von Michael Schumacher, hat monatelange Klinikaufenthalte hinter sich. Zurück nach Hause kann er ohne Hilfe nicht gehen.

Stuttgart - Den meisten Rennsportfans dürften Willi Weber als der erfolgreiche Manager von Michael Schumacher in Erinnerung sein. Ende letzten Jahres musste Weber (80), der sich vom aktiven Managertum zurückgezogen hat, in ein Klinikum eingeliefert werden. Er hatte starke Schmerzen im rechten Bein und musste auf der Neurologie-Station im Stuttgarter Marien-Hospital monatelang behandelt werden. Jetzt, wo er endlich wieder nach Hause darf, ist der stolze Manager stark abgemagert und kann sich nur noch mit fremder Hilfe fortbewegen.

Ex-Schumi-Manager Weber konnte nicht mehr aufstehen

Willi Weber, der den Einstieg von Michael Schumacher in den professionellen Motorsport mitfinanziert hatte, genoss sein Leben auch im hohen Alter in vollen Zügen. Doch dies endete Anfang Dezember 2022 plötzlich. Wie die Bild berichtete, verspürte Weber ein plötzliches Stechen im rechten Bein. „Ich kann nicht mehr aufstehen, auch nicht sitzen. Mein rechtes Bein ist gelähmt“, sagte er dem Blatt.

Als auch nach einiger Ruhezeit im Eigenheim am Killesberg keine Besserung eintrat, ließ sich Weber in das Stuttgarter Marienhospital bringen. Dort wurde das gelähmte Bein über zwei Monate unter den Augen eines erfahrenen Neurologen behandelt. Anfang Februar konnte Weber endlich das Hospital verlassen und in eine Reha-Klinik überwiesen werden.

Weber: „Ich kann mich nur mit so einem Rollwagen fortbewegen“

Nachdem nun auch die Zeit in der Reha-Klinik überstanden ist, darf Weber endlich wieder in die eigenen vier Wände zurückkehren. Doch auf vollständige Genesung seines Leidens darf der Ex-Manager von Schumi wohl nicht hoffen. Gegenüber der Bild klagt Weber, dass er sich noch immer nicht auf den Beinen halten kann: „Ich kann mich nur mit so einem Rollwagen fortbewegen und da bin ich auch noch ganz wacklig.“

Weber, der zwischenzeitlich 25 Kilo abgenommen hat, muss sich nun wieder die Basics erarbeiten. „Ich muss wieder laufen lernen. Jeden Tag kommt ein Physiotherapeut und übt mit mir“, so der 80-Jährige, der kurz vor seiner Erkrankung noch Anekdoten über die gemeinsame Zeit mich Michael Schumacher zum Besten gegeben hat. (sch)