Rennwagen von Michael Schumacher plötzlich im Internet angeboten - zu einem erstaunlichen Preis

Von: Antonio José Riether

Michael Schumacher am Tag des letzten Saisonrennens 1998. © Crash Media Group/imago-images

Viele Fans von Michael Schumacher würden wohl alles für einen echten Formel-1-Wagen des siebenfachen Weltmeisters geben. Tatsächlich steht nun ein alter F300 aus den Neunzigerjahren zum Verkauf.

Clearwater, Florida - Insgesamt siebenmal gewann Michael Schumacher die Weltmeisterschaft in der Formel 1. Während seiner meist erfolgreichen Karriere durchlebte er in der zweiten Hälfte der Neunzigerjahre jedoch eine lange Durststrecke, wegen der er zwischen 1996 und 1999 leer ausging. Besonders im Jahr 1998 war Schumi besonders dicht am Titel dran, musste sich nach einem historischen Grand-Prix-Rennen in Japan jedoch mit Platz zwei in der Endwertung begnügen.

Formel 1: Michael Schumachers Ferrari aus denkwürdiger Saison steht zum Verkauf - erstaunlicher Preis

Ebenso legendär wie das Rennen selbst ist der Ferrari F300, in dem Schumacher die Chancen auf seinen dritten Weltmeistertitel verspielte. Eine Ankündigung des US-amerikanischen Luxusauto-Verkaufsportals „duPont Registry“ lässt die Herzen der Schumacher-Fanatiker auf der ganzen Welt höher schlagen. Denn der Bolide, mit dem die Motorsport-Ikone antrat, steht aktuell zum Verkauf.

Der Preis sollte bei den meisten Fans jedoch für eine fallende Kinnlade sorgen, satte 4,9 Millionen US-Dollar müsste der potenzielle Käufer des Schumacher-Rennwagens hinblättern. Umgerechnet würde dies rund 4,45 Millionen Euro entsprechen.

Formel 1: Schumacher-Rennwagen steht zum Verkauf - er war Teil eines legendären Saisonfinales

Doch was macht den 24 Jahre alten Ferrari so besonders? Zunächst einmal wurde er vom wohl besten Formel-1-Fahrer aller Zeiten gefahren, was ihn bereits zu einem Sammelobjekt macht. Doch vor allem das unvergessliche Formel-1-Finale lässt den Wagen zu einem speziellen Unikat werden. Auch wenn sich seine Anhänger nur ungern an jenen Tag zurückerinnern werden.

Es war der 1. November 1998, als die Formel 1 zum letzten Saisonrennen in Suzuka Halt machte. Schumacher, der mit dem gleichen Chassis schon beim vorangegangenen Rennen in Luxemburg antrat, ging als Verfolger des Führenden Mika Häkkinen an den Start - und das von der Pole Position. Doch beim zweiten Startversuch passierte es: Der Motor würgte ab, und Schumacher musste sich vom Ende des Feldes aus durchkämpfen.

Formel 1: Schumachers Wagen sucht neuen Besitzer - er erinnert an einen rabenschwarzen Tag des Rennfahrers

Zwar holte Schumacher zunächst stark auf, allerdings passierte ihm bei seinem Chaos-Rennen ein weiteres Malheur. Der damals 29-Jährige krachte in Trümmerteile eines Unfalls, der sich unmittelbar zuvor zwischen Esteban Tuero und Toranosuke Takagi ereignet hatte. Schumacher musste sich mit einem platten Reifen geschlagen geben und verlor den WM-Titel an Häkkinen, der vor dem Rennen mit gerade einmal vier Punkten geführt hatte.

Michael Schumacher kurz nach dem Unfall beim Saisonfinale. © Motorsport-images/imago-images

Während der sagenumwobene Wagen von Michael Schumacher einen neuen Besitzer sucht, ist Mick Schumachers Team wohl auf der Suche nach einem neuen Fahrer für das Haas-Team. Für den Russen Nikita Masepin geht es offenbar nicht weiter, der Schumi-Sohn bekommt also bald einen neuen Teamkollegen. Ein anderer deutscher Pilot steht dabei angeblich im Fokus. (ajr)