Mick Schumacher: Exklusiv-Recht bei Formel-1-Test – Haas-Pilot hat ganze Strecke für sich

Von: Christoph Klaucke

Mick Schumacher darf bei den Formel-1-Tests in Bahrain als einziger Fahrer am Sonntag auf die Strecke. © Jerry Andre/Imago

Mick Schumacher kann nach Fracht-Chaos die wichtigen Tests vor dem Start in die Formel 1 fahren. Der Haas-Pilot hat die Strecke am Sonntag sogar ganz für sich.

Sakhir - Freie Fahrt für Mick Schumacher. Der Hass-Pilot geht in sein zweites Jahr in der Formel 1. Am 20. März beginnt die Saison mit dem Großen Preis von Bahrain. Zuvor stehen diesen Donnerstag bis Samstag im Wüstenstaat wichtige Testfahrten für den Saisonstart in der Formel 1 auf dem Programm.

Mick Schumacher darf sich über ein ganz besonderes Bonbon freuen. Der 22-jährige Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher hat unverhofft die gesamte Rennstrecke auf dem Sakhir/Bahrain International Circuit für sich - und zwar am Sonntag. Dabei musste Schumi junior lange zittern, ob er überhaupt den Motor anlassen kann.

Mick Schumacher: Formel-1-Chaos bei Haas! Schumi junior bekommt halben Testtag geschenkt

Mick Schumacher bekommt eine Extra-Schicht bei den Testfahrten in Bahrain. Wie das Fachmagazin Auto, Motor und Sport berichtet, darf der 22-jährige Mick Schumacher am Sonntag zwischen 10 und 14 Uhr Ortszeit als einziger Fahrer auf den Formel-1-Kurs im Wüstenstaat. Eigentlich dauern die abschließenden Tests vor dem Saisonbeginn der Formel 1 in der kommenden Woche nur von Donnerstag bis Samstag. Der Motorsport-Weltverband Fia habe die Extra-Einheit aber genehmigt.

Doch wieso kommt Mick in den Genuss einer freien Fahrt? Grund dafür ist die verspätete Ankunft von Schumachers Dienstwagen in Bahrain. Probleme mit einem Transportflugzeug sorgten in den vergangenen Tagen dafür, dass das wichtige Material erst mit rund zwei Tagen Verspätung eintraf.

Mick Schumacher: Extra-Schicht in der Formel 1 am Sonntag - Haas-Team schiebt Nachtschicht

Mick Schumacher wird vor dem halben Testtag am Sonntag auch Freitag und Samstag im neuen Rennwagen sitzen. Micks neuer Teamkollege Kevin Magnussen wird am Freitag und Samstag ebenfalls fahren. Der Däne, der nach einem Jahr Pause sein Comeback in der Formel 1 feiert, kam erst am Mittwochnachmittag nach Bahrain und ersetzt den entlassenen Russen Nikita Mazepin. Am Donnerstag soll Reserve-Pilot Pietro Fittipaldi den zweiten Teil des ersten Testtages ab 15.00 Uhr Ortszeit bestreiten.

Mick Schumacher

Geboren: 22. März 1999 (Alter 22 Jahre), Genolier, Schweiz

Größe: 1,77 Meter

Team: Haas

Formel-1-Fahrer seit: 2021

Nach der verspäteten Lieferung der Fracht vollbrachte Schumachers Haas-Crew eine Meisterleistung. Die Mechaniker legten eine Nachtschicht ein, um das Auto rechtzeitig fertig zu bauen. „Ein Mann hat 30 Stunden lang durchgearbeitet“, berichtet Teamchef Günther Steiner.

Eine Stunde vor dem Gruppenfoto mit den Autos der anderen Teams stand der Haas auf Rädern und konnte auf die Zielgerade geschoben werden. Danach musste weitergewerkelt werden, um den Boliden fahrbereit zu machen. Mick, der einen engen Draht zu seinen Helfern pflegt, dürfte erleichtert sein und freut sich schon auf die freie Fahrt am Sonntag. (ck)