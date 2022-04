Ferrari-Traum vorerst geplatzt: Mick Schumacher muss warten

Von: Marius Epp

Mick Schumacher muss sich noch gedulden: Das Ferrari-Cockpit rückt für den jungen Haas-Piloten erst einmal in weite Ferne.

Maranello - Die Scuderia Ferrari meldet Vollzug: Der Traditionsrennstall hat den Vertrag mit Fahrer Carlos Sainz um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert. Der Spanier kleidet sich seit 2021 in rot und sammelte in seiner ersten Saison überraschend mehr WM-Punkte als sein Teamkollege Charles Leclerc, der den Beginn der aktuellen Formel-1-Saison dominiert.

„Ich bin sehr glücklich, dass ich meinen Vertrag mit der Scuderia Ferrari verlängert habe“, sagte Sainz: „Ich habe immer gesagt, dass es kein besseres Formel-1-Team gibt, für das man Rennen fahren kann. Und nach über einem Jahr bei diesem Team kann ich bestätigen, dass es einzigartig und unvergleichlich ist, diesen Rennanzug anzuziehen und dieses Team zu vertreten.“

Name: Carlos Sainz junior Geboren: 1. September 1994 (Alter 27 Jahre), Madrid, Spanien Team: Ferrari Podestplätze: 8 WM-Bilanz (Stand 22. April 2022): 143 Starts - 0 Siege - 0 Poles - 1 schnellste Runde - 8 Podestplätze

Formel 1: Ferrari verlängert mit Sainz - Schumacher muss auf Cockpit warten

Ferrari belohnt Sainz für dessen starke Leistungen - und zurrt die vielversprechende Fahrerpaarung mit Leclerc bis 2024 fest, der Vertrag mit dem Monegassen wurde bereits 2019 langfristig verlängert. Angesichts des wiedererstarkten roten Flitzers ist das für die beiden Fahrer ein toller Vertrauensbeweis - für Ferrari-Nachwuchspilot Mick Schumacher hingegen eher ein Dämpfer.

Mick Schumacher muss so schnell nicht an Ferrari denken. © Hasan Bratic/dpa

Der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher machte nie einen Hehl aus seinem Traum, einmal für Ferrari zu fahren. Nun ist aber klar: Vor 2024 wird das nichts. Anders als im Fußballgeschäft werden Fahrerverträge in der Formel 1 für gewöhnlich erfüllt. Mit seinen 23 Jahren hat „Schumi junior“ allerdings noch ein wenig Zeit - und in dieser Saison geht es auch bei seinem Team Haas voran.

Formel 1: Mick Schumacher nach Magnussen-Leistungen unter Druck

Der Bolide ist deutlich schneller geworden, Teamkollege Kevin Magnussen fuhr bereits zweimal in die Punkte, Schumacher gelang das noch nicht. Formel-1-Experte Marc Surer machte zuletzt Druck auf den Deutschen: „Mick muss in der Lage sein, Magnussen zu schlagen, wenn er irgendwann im Ferrari sitzen will. Sonst wird er da keinen Platz bekommen.“ Haas-Teamchef Günther Steiner nahm ihn in Schutz.

Schumacher selbst kommentierte Sainz‘ Vertragsverlängerung gelassen. „Es war für Ferrari der offensichtliche Schritt. Sie haben zwei tolle Fahrer, für mich ändert sich ohnehin nichts. Ich konzentriere mich darauf, hier meinen Job zu machen. Und hier, das ist bei Haas.“ (epp)