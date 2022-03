Neuerung bei Haas könnte Probleme bringen! Mick Schumacher droht Stress noch vor Saisonstart

Von: Christoph Klaucke

Mick Schumacher muss sich in der Formel 1 gegen Teamkollege Kevin Magnussen behaupten. © IMAGO/Jerry Andre

Mick Schumacher bekommt es in seinem zweiten Jahr in der Formel 1 mit einem neuen Teamkollegen zu tun. Schumi junior schreckt vor dem Stallduell nicht zurück.

Sakhir - In weniger als einer Woche heulen die Motoren nach der Winterpause wieder auf. Die Formel 1 steht in den Startlöchern, am Sonntag beginnt die neue Saison mit dem ersten Grand Prix in Bahrain. Mick Schumacher geht in ein richtungsweisendes zweites Jahr in der Königsklasse des Motorsports.

Neben einem stark verändertem Reglement der Formel 1 wartet auf den Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher die größte Änderung im eigenen Rennstall. Schumi Junior muss sich gegen einen erfahrenen Routinier beweisen. Kevin Magnussen gibt sein Comeback bei Haas und ersetzt den jungen, impulsiven Russen Nikita Mazepin. Mick muss sich im teaminternen Duell also auf eine andere Gangart einstellen, vor der er allerdings nicht zurückschreckt.

Mick Schumacher: Neuer Teamkollege in der Formel 1 - „Schüchtert mich nicht ein“

„Ich weiß aber, wo ich stehe und was ich kann, das schüchtert mich daher nicht ein“, sagte Mick Schumacher bei Sky. In der Vorsaison lieferte sich der 22-Jährige knüppelharte Zweikämpfe mit Teamkollege Mazepin, der häufig übers Ziel hinausschoss. Die beiden Rookies kamen sich auf der Strecke nicht selten gefährlich nahe. Schumacher durchlebte in seiner Debüt-Saison eine Art Reifeprüfung, die er mit Bravour bestand, und ist nun für das Duell gegen den neuen, erfahreneren Kollegen Magnussen gerüstet.

„Er war nur ein Jahr raus aus der Formel 1 und ist davor sehr lange dabei gewesen“, erklärte Schumi junior. Magnussen fährt wieder für das Haas-Team, für das er schon von 2017 bis 2020 im Cockpit saß. Zuvor war der Däne seit 2014 schon für McLaren und Renault an den Start gegangen. Insgesamt kommt der 29-Jährige auf 119 Rennen in der Formel 1.

Mick Schumacher freut sich Teamduell mit Magnussen: „Davon kann ich profitieren“

Komplett neues Terrain begeht Mick Schumacher bei der Zusammenarbeit mit Magnussen allerdings nicht. Bereits vor Schumachers Premierensaison kam es zur ersten Begegnung. „2020 habe ich für Haas getestet, mit ihm gesprochen und von ihm gelernt“, sagte der 22-Jährige. „Jetzt den direkten Vergleich zu haben, ist aber noch besser. Davon kann ich profitieren.“

Mick Schumacher

Geboren: 22. März 1999 (Alter 22 Jahre) in Vufflens-le-Château, Schweiz

Rennstall: Haas F1 Team

Erfolge: Formel-3-Meister 2018, FIA-Formel-2-Meister 2020, 22 Formel-1-Starts (Stand 14. März)

Magnussen selbst war nach seiner Rückkehr voll des Lobes für Schumacher, ließ jedoch auch eigene Ambitionen durchklingen. Der coole Däne ist nach eigener Aussage nicht explizit gefragt worden, „eine Mentorenrolle zu spielen. Es ist wichtig zu verstehen, dass man voneinander profitieren kann, aber gleichzeitig um dieselben Punkte kämpft.“

Der sympathische Magnussen gilt auf der Rennstrecke als erbitterter Kämpfer, der schwer zu überholen ist. Eine Herausforderung, an der Schumi junior weiter wachsen will. Bei den Testfahrten glückte Mick Schumacher eine Mega-Überraschung. (ck)