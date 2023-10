Mick Schumacher im Liebesglück: Süße Grüße aus Dänemark

Von: Christoph Wutz

Laila Hasanovic ist die neue Frau an Mick Schumachers Seite. Jetzt verbrachten die beiden Zeit in ihrer Heimat. Auch die Fans der beiden freuen sich.

Kopenhagen – Mick Schumacher schwebt derzeit auf Wolke Sieben. Der 24-Jährige, der als Reservefahrer für Mercedes in der Formel 1 tätig ist, genießt die gemeinsame Zeit mit seiner neuen Freundin Laila Hasanovic. Nachdem sich Schumi und die Dänin bereits kürzlich verliebt zusammen gezeigt hatten, verbrachte das Liebespaar einige Tage in der Heimat des Models.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter 24 Jahre), Genolier, Schweiz Formel-1-Debüt: Großer Preis von Bahrain 2021 Saisons in der Formel 1: 2 (2021, 2022 (jeweils bei Haas)) Aktuelle Tätigkeit: Ersatz- und Testfahrer bei Mercedes

Mick Schumacher im Liebesglück: Süße Grüße aus Dänemark

Auf seinem Instagram-Profil teilte Schumi Junior süße Grüße aus den Ferien des Pärchens in und um Kopenhagen. Und die geposteten Bilder zeigen den Rennfahrer schwer verliebt und überglücklich an der Seite seiner neuen Partnerin. Bereits vor rund zwei Monaten hatte der Mercedes-Testpilot und die Dänin gemeinsam Urlaub gemacht.

Unter anderem zehrten Schumacher und Hasanovic jetzt bei einem abendlichen Besuch von der romantischen Atmosphäre des „Tivoli“ in der Kopenhagener Innenstadt. Während im Hintergrund der 180 Jahre alte Erholungs- und Vergnügungspark mit seinem herbstlichen Flair glänzt, herzt das Model ihren Freund auf einem der Fotos mit einem Kuss auf die Wange.

Sind schwer verliebt: Rennfahrer Mick Schumacher (l.) und Model Laila Hasanovic (r.). © Screenshot (2): Instagram / Mick Schumacher

„Meine Liebe“: Mick Schumacher schwebt mit neuer Freundin auf Wolke Sieben

Außerdem erfreute Schumacher seine Fans mit Bildern von einem romantischen Abendessen in einem Lokal in der dänischen Hauptstadt. „Meine Liebe“, schrieb Hasanovic unter dem Beitrag des Ex-Haas-Piloten und versah ihren Kommentar mit einem Herzen.

Die beiden erkundeten auch eine weniger berührte Seite des Heimatlandes des Models und genossen die Zweisamkeit an der dänischen Ostseeküste. Für Schumachers Freundin eine Herzensangelegenheit: Sie ist in der Hafenstadt Svendborg auf der Insel Fünen aufgewachsen, das Meer dürfte also eine besondere Rolle in ihrem Leben spielen.

Fans sind begeistert von Mick Schumachers Liebesglück: „So süß“

Die Fans des Paares zeigten sich begeistert von den beiden frisch Verliebten. „Sie sind so süß zusammen“, drückte ein Instagram-Nutzer seine Freude über das Glück der beiden aus. Ein anderer nannte Hasanovic und Schumi Junior gar sein „Lieblingspärchen“. „So schön“, schrieb ein weiterer Anhänger des Rennfahrers.

Doch der 24-Jährige darf sich nicht nur über sein neues privates Glück freuen. Auch für die letzten Formel-1-Rennen der Saison kündigte Schumacher jetzt eine wichtige Änderung an. (wuc)

