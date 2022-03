Offiziell: Mick Schumacher bekommt neuen Teamkollegen – Traum von deutschem Duo geplatzt

Von: Christoph Klaucke

Mick Schumacher freut sich über einen neuen Teamkollegen. Sein Team Haas holt einen alten Bekannten zurück - ein deutsches Traumduo in der Formel 1 ist geplatzt.

Sakhir - Mick Schumacher* hat endlich Gewissheit und kennt seinen neuen Teamkollegen. Etwas mehr als eine Woche vor dem Start in die Formel 1 hat sich sein Team Haas auf den zweiten Stammpiloten festgelegt. Der Däne Kevin Magnussen feiert sein Comeback beim US-Rennstall.

Damit ist die Nachfolge des entlassenen Russen Nikita Mazepin entschieden. Auch Nico Hülkenberg hatte sich Chancen im Rennen um das Cockpit neben Mick Schumacher ausgerechnet. Damit ist die Hoffnung auf ein deutsches Traumduo in der Formel 1 geplatzt.

Mick Schumacher: Magnussen wird in der Formel 1 neuer Teamkollege bei Haas

Mick Schumacher bekommt in seinem zweiten Jahr in der Formel 1 mit dem 29-jährigen Kevin Magnussen einen erfahrenen Teamkollegen an die Seite gestellt. Magnussen bringt die Erfahrung aus 119 Grands Prix mit. Er ging seit 2014 für McLaren und Renault an den Start, von 2017 bis 2020 fuhr er dann für Haas. Schumi junior steht damit wohl ein interessanteres Teamduell bevor. Mazepin hatte er im Vorjahr meist deutlich im Griff.

Magnussen hat demnach einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben und wird bereits bei den Tests zum Einsatz kommen, die von Donnerstag bis Samstag stattfinden. Neben Schumacher gehört dort auch Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi weiterhin zum Haas-Aufgebot. Am Donnerstag werde nun zunächst Fittipaldi am Steuer des Haas sitzen, für die beiden Folgetage übernehmen Schumacher und Magnussen. Bereits am 20. März beginnt ebenfalls in Bahrain die neue Saison.

Kevin Magnussen

Geboren: 5. Oktober 1992 (Alter 29 Jahre), Roskilde, Dänemark

Größe: 1,74 m

Erster Start: Großer Preis von Australien 2014

WM-Rennen: 119

WM-Punkte: 158

Podestplätze: 1

Bisherige Teams: McLaren (2014 bis 2015), Renault (2016), Haas (2017 bis 2020; seit 2022)

Formel 1: Traum von deutschem Traumduo Mick Schumacher und Nico Hülkenberg geplatzt

„Wir haben nach einem Fahrer gesucht, der dem Team Mehrwert und viel Formel-1-Erfahrung bringt. Kevin ist eine klare Entscheidung für uns“, sagte Haas-Teamchef Günther Steiner. Der Däne kehrt nach einem Jahr Pause in die Formel 1 zurück, zuletzt war er in den USA in einer Sportwagenserie gefahren.

„Ich war sehr überrascht und sehr erfreut über den Anruf des Teams“, sagte Magnussen. Neben Magnussen und Fittipaldi war für das Haas-Cockpit auch Nico Hülkenberg gehandelt worden. Nach SID-Informationen ging es bei dem Deutschen aber nicht über ein anfängliches Kontaktgespräch hinaus. Der Emmericher bleibt Ersatzfahrer bei Sebastian Vettels Team Aston Martin.

Mick Schumachers neuer Teamkollege in der Formel 1 ist Kevin Magnussen. © Bratic/Imago

Formel 1: Mick Schumacher bekommt neuen Partner - Test-Chaos in Bahrain

Der Platz neben Schumacher war durch den Rauswurf von Nikita Mazepin frei geworden. Haas hatte sich am vergangenen Wochenende wegen des russischen Einmarsches in der Ukraine von dem 23-Jährigen getrennt, auch das Bergbauunternehmen Uralkali unter der Führung von Mazepins Vater ist nicht mehr Hauptsponsor des Teams.

Neben der Entlassung Mazepins und der Trennung vom umstrittenen Sponsor gab es vor den Testfahrten ein Riesen-Chaos um das Mick-Team. Eine Transport-Panne sorgte dafür, dass Haas die erste Trainings-Session in Bahrain auslassen musste. (ck/sid) *tz.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA