Team-Sponsor ist Putin-Freund: Mick Schumacher gerät plötzlich zwischen die Fronten des Ukraine-Konflikts

Von: Marius Epp

Mick Schumacher: Zur falschen Zeit im falschen Rennstall? © eu-images/imago

In der Ukraine ist der Krieg ausgebrochen - und Mick Schumacher befindet sich in einer schwierigen Situation. Der Haupt-Geldgeber seines Teams ist ein Freund von Putin.

Barcelona - Eigentlich gibt es für einen Formel-1-Fahrer nichts Schöneres, als zum ersten Mal im neu entwickelten Auto zu sitzen und im sonnigen Barcelona Test-Runden zu drehen. Genossen hat das sicherlich auch Mick Schumacher - allerdings mischt sich dann doch ein mulmiges Gefühl ein.

Der Grund: Für Schumachers Team spielt der Ukraine-Krieg eine besondere Rolle. Der Rennstall Haas ist zwar amerikanisch, finanziell jedoch stark von russischem Geld abhängig. Besser gesagt, abhängig vom Geld Dmitry Mazepins. Der Milliardär ist der Vater von Schumacher-Teamkollege Nikita Mazepin und mit seiner Firma Uralkali seit 2020 Hauptsponsor von Haas.

Formel 1: Mick Schumacher in Ukraine-Konflikt verwickelt

Mazepin hat nicht nur seinen Sohn in die Königsklasse befördert, sondern Haas auch vor der Pleite gerettet. Das Problem beginnt hier: Der Oligarch ist ein Freund des russischen Staatsoberhaupts Wladimir Putin. Da der Autokrat sich gerade das Nachbarland Ukraine einverleiben will und mit jeglichem Völkerrecht bricht, befindet sich der Rennstall in einer schwierigen Situation.

EU- und US-Sanktionen gegen Russland könnten auch Mazepin und damit Haas treffen. Trotz Sorgen um das Team-Budget zog das Team eine erste Konsequenz, indem die Russland-Optik des Boliden und der Uralkali-Schriftzug entfernt wurde. Mick Schumacher äußerte sich beim Express zu den Geschehnissen in der Ukraine: „Es ist schrecklich in vielerlei Hinsicht. Ich vertraue darauf, dass die Formel 1 die richtigen Schritte einleiten wird.“

Formel 1 beschließt: 2022 kein Rennen in Russland

Einen dieser Schritte ist die FIA schon gegangen: 2022 wird kein Rennen im russischen Sotschi stattfinden. Zuvor hatte Sebastian Vettel schon einen Boykott angekündigt. Nun bleibt abzuwarten, ob der Russland-Krieg weitere Konsequenzen für die Formel 1 und vor allem Haas hat - Mick Schumacher scheint unverschuldet zwischen die Fronten geraten zu sein. Dabei will er doch eigentlich nur Rennen fahren. (epp)