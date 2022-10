Mick Schumacher: Bekommt er heute endlich einen neuen Vertrag?

Mick Schumacher fährt aktuell seine zweite Saison für Haas. © Eugene Hoshiko/AP/dpa

Mick Schumacher hofft auf einen neuen Vertrag in der Formel 1. Sein Team Haas lädt zu einer Pressekonferenz - es deutet vieles auf eine Verlängerung hin.

München - Das Warten scheint ein Ende zu haben: Am Donnerstag (19 Uhr MESZ) lädt das Haas-Team bei seinem Heimrennen in Austin zu einer Pressekonferenz, um Neuigkeiten zu verkünden. Diese Neuigkeiten werden deutsche Formel-1-Fans freuen. Denn: Es ist so gut wie sicher, dass das Haas-Team die Weiterverpflichtung von Mick Schumacher (23) verkündet. Bisher hat der Sohn der deutschen Rennsport-Ikone noch keinen Vertrag für die Königsklasse für nächste Saison.

Heute nun könnte die Warterei und Fragerei ein Ende haben. Grund: bereits beim GP in Japan vergangene Woche hatte Teamchef Günther Steiner einen konkreten Hinweis gegeben, dass man sich wieder für Schumacher als Fahrer entschieden hat. „Wenn man zwei Jahre lang mit jemandem gearbeitet hat, ist das besser, als wenn man jemand Neues holt“, räumte er da ein. „Denn es gibt keine Zeit zum Lernen. Deshalb haben wir auch Kevin zurückgeholt, weil er schon mal hier war. Er war ein Jahr weg, aber er kannte alle, und das ist immer ein Vorteil.“

In Japan zeigte Schumacher zum wiederholten Mal eine starke Leistung

Auch Chefingenieur Ayao Komatsu lobte den Sohn von Michael Schumacher: „Er sitzt immer mit seinen Ingenieuren zusammen und versucht zu verstehen, was er falsch gemacht hat und wo er sich am Freitagabend verbessern kann. Er arbeitet hart. Das zahlt sich jetzt aus. Ich bin sehr froh, dass er Fortschritte macht.“



Was beim neuen Vertrag geholfen haben könnte: In Japan zeigte Schumacher zum wiederholten Mal eine starke Leistung, konnte im Regenrennen sogar für eine Sekunde die ersten Führungskilometer sammeln. Doch die riskante Reifenstrategie seines Teams zahlte sich nicht aus. Am Ende wird er chancenlos 17. Das Gezocke am Kommandostand verteidigt Steiner: „Nachher ist man immer schlauer.“



Auch bei Audi schaut man mit Interesse auf Mick Schumacher

Jetzt geht der Blick aber in die Zukunft. Mick Schumacher urlaubte vor dem Rennen auf der eigenen Ranch in Texas, postete ein Bild von einem Buggy, mit dem er durch die Prärie rasen wollte. Und er ist entspannt, was seine Zukunft betrifft. „Ich arbeite gut mit meinem Team zusammen. Wir wollen uns noch mindestens einen Platz in der Konstrukteurs-WM verbessern.“



Nicht nur die deutschen Fans würden sich auf die erwartete Vertragsverlängerung freuen. Auch bei Audi schaut man mit Interesse auf Mick Schumacher. Die tz weiß: Schon bald wird Audi bekannt geben, dass man nicht nur ab 2026 als Motorenbauer in die Königsklasse einsteigen wird, sondern schon früher mit eigenem Team. Die Übernahme des Sauber-Teams soll schon vollzogen sein. Ab 2024 will Audi dann zusammen mit Mick Schumacher in einem Vierringe-Team die Königsklasse aufmischen.

Dabei hilft es, dass nach tz-Informationen Haas und Mick Schumacher „nur“ einen Einjahres-Vertrag für 2023 abgeschlossen haben.

Ralf Bach

