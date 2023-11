Schumacher-Freundin feiert Geburtstag: Mick reagiert mit Seitenhieb

Von: Korbinian Kothny

Laila Hasanovic, Freundin von Mick Schumacher, feierte am Mittwoch ihren 23. Geburtstag. Auf ein Video der Dänin reagiert Schumacher mit einem Seitenhieb.

München – Aus sportlicher Sicht ist es kein einfaches Jahr für Mick Schumacher. Der Ex-Haas-Pilot steht derzeit lediglich als Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes unter Vertrag und ist weiterhin auf der Suche nach einem Stammcockpit in der Formel 1. An den Rennwochenenden muss der 24-Jährige zumeist zuschauen.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter 24 Jahre), Genolier, Schweiz Sportart: Motorsport (Formel 1) Rennstall: Mercedes

2023 sportlich schwieriges Jahr für Schumacher

Das nagt an Schumacher. „Es schmerzt natürlich. Da würde ich lügen, wenn ich sagen würde, dass es mir gefällt“, sagte der Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher im Interview mit dem SID im September.

Privat läuft es 2023 hingegen deutlich besser für den gebürtigen Schweizer. Im August postete Schumacher Bilder von seinem Saint-Tropez-Urlaub. Eigentlich nichts Neues, die Frau an der Seite des Rennfahrers allerdings schon.

Laila Hasanovic feierte am Mittwoch ihren Geburtstag, Freund Mick Schumacher reagiert mit einem Seitenhieb. © Instagram @ mickschumacher / lailahasanovic

Schumacher-Freundin feiert Geburtstag und postet süßes Video

Denn Schumacher verbrachte die Sommerpause mit Laila Hasanovic. Seitdem posten die beiden immer wieder Liebesbekundungen in den sozialen Medien und gehen sehr offen mit ihrer neuen Liebe um.

Am Mittwoch (8. November) feierte das dänische Model ihren 23. Geburtstag. Auf Instagram postete Hasanovic einen Videozusammenschnitt, in dem sie sowohl als kleines Mädchen als auch im Erwachsenenalter zu sehen ist. Dazu schrieb die Dänin: „Ein Jahr älter, aber nichts hat sich verändert. Die Zeit fliegt.“

Mick Schumacher reagiert mit Seitenhieb auf Video von Freundin

Neben zahlreichen Usern ließ es sich auch Schumacher nicht nehmen, auf das Video zu reagieren – und das mit einem kleinen Seitenhieb. Der 24-Jährige fragte unter dem Post: „Du warst so süß. Was ist passiert?“ Dass Schumacher offensichtlich nur scherzte, beweisen allerdings seine nächsten Worte. Dort wünscht er seiner Freundin „alles Gute zum Geburtstag“ und garniert sein Kommentar noch mit einem roten Herzen am Ende.

Schumacher und Hasanovic scheinen demnach weiter glücklich miteinander zu sein. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja im kommenden Jahr auch wieder sportlich für den Rennfahrer. (kk)

