Mick Schumacher: Ist ein anderer Deutscher plötzlich sein größter Konkurrent um das Haas-Cockpit?

Von: Marcus Giebel

Teilen

Es geht in den kommenden Rennen um seine Zukunft in der Formel 1: Mick Schumacher bekommt wohl Konkurrenz aus Deutschland. © IMAGO / HochZwei

Für Mick Schumacher scheint ein Verbleib bei Haas zunehmend die wahrscheinlichste Option, um weiter in der Formel 1 starten zu können. Oder kommt ihm ein anderer Deutscher in die Quere?

München - Haas. Alpine. Williams. Nur diese drei Teams haben für die kommende Formel-1-Saison noch jeweils ein Cockpit zu besetzen. Drei Optionen bieten sich also auch Mick Schumacher, um ein drittes Jahr nacheinander regelmäßig in der Königsklasse Gas geben zu können. Natürlich wäre das US-Team als sein aktueller Arbeitgeber weiter die naheliegendste Variante.

Doch Teamchef Günther Steiner und Besitzer Gene Haas zieren sich noch. Sie wollen sich bei der Entscheidung, wer künftig Teamkollege von Kevin Magnussen wird, „nicht unter Druck“ setzen lassen, wie der Südtiroler zuletzt betonte. Die Chancen für einen Verbleib des Sohnes von Rekordweltmeister Michael Schumacher bezifferte er auf 50 Prozent.

Bleibt Mick Schumacher in der Formel 1? Haas beschäftigt sich offenbar auch mit Hülkenberg

Das scheint wohl nicht einfach so dahingesagt, denn wie Bild und MotorsportTotal übereinstimmend berichten, gibt es genau einen weiteren heißen Kandidaten auf das Haas-Cockpit: Nico Hülkenberg. Würde bedeuten: Auch im Jahr 2023 startet auf jeden Fall ein deutscher Fahrer in der Formel 1. „Hulk“ ist zwar mittlerweile 35 Jahre alt und hatte zuletzt 2019 ein Stammcockpit, soll sich aber in bester körperlicher Verfassung befinden und in seiner Wahlheimat Monaco trainieren.

Der Blondschopf ist Inhaber des zweifelhaften Rekordes, die meisten F1-Rennen gefahren zu sein, ohne je auf dem Podium gestanden zu haben. Bei 181 Starts steht der einstige Williams-, Force-India-, Sauber- und Renault-Pilot. In diesem Jahr begleitet er den Rennzirkus als Ersatzfahrer von Aston Martin, sprang in dieser Funktion in den ersten beiden Saisonrennen für Sebastian Vettel ein, als der sich mit dem Coronavirus infiziert hatte.

Video: Schumachers Chancen auf Haas-Verbleib bei „50 zu 50“

Hülkenberg vor Formel-1-Comeback? Sogar Magnussen soll diesen Plan unterstützen

2020 ersetzte Hülkenberg aus dem gleichen Grund beim Vorgängerteam Racing Point je einmal Sergio Perez und Lance Stroll und ließ mit den Plätzen sieben in Silverstone und acht am Nürburgring aufhorchen. Dass er seit drei Jahren auf einen erneuten Stammplatz in der Formel 1 lauert, ist ein offenes Geheimnis. Der Emmericher testete zwar im vergangenen Jahr in den USA im IndyCar, winkte allerdings nach den Erfahrungen mit dem „Lenkmonster“ ab.

Spannend dürfte sich die Zusammenarbeit mit Magnussen gestalten, sollt Hülkenberg tatsächlich bei Haas anheuern. Die beiden Racer tauschten in der Vergangenheit bereits vor laufender Kamera Nettigkeiten aus, die tief blicken lassen. Allerdings schrieb ESPN zuletzt, der Däne würde die Pläne unterstützen, Hülkenberg ins Team zu holen.

Mick Schumacher vor Singapur-Rennen: Steiner will sich Leistungen genau anschauen

Steiner lässt sich derweil weiterhin nicht in die Karten schauen, sagte vor dem Grand Prix von Singapur: „Wir haben noch nicht die klare Vision, was wir nächstes Jahr wollen. Ist es Speed? Ist es Erfahrung? Deswegen werden wir uns die nötige Zeit nehmen.“ Damit bleibt „Schumi jr.“ zumindest noch Zeit, um sein Bewerbungsschreiben mit starken Leistungen auf Vordermann zu bringen.

Es stehen noch sechs Rennen jeweils in Form von Back-to-back-Wochenenden an: zunächst in Singapur und Japan, dann in der zweiten Oktober-Hälfte in den USA und Mexiko, schließlich Mitte November in Brasilien und Abu Dhabi. „Natürlich ist es auch ein Faktor, was Mick in diesen Wochen macht und wie er sich entwickelt“, versichert Steiner.

Vor der Rückkehr in die Formel 1? Nico Hülkenberg soll gute Chancen auf die Nachfolge von Mick Schumacher bei Haas haben. © IMAGO / PanoramiC

Mick Schumacher zu Alpine? Dort soll bereits Gasly heißer Kandidat sein

Klappt es mit einem Verbleib bei Haas nicht, wäre wohl Alpine die ideale Alternative. Dort fährt nicht nur Micks Kumpel Esteban Ocon, der sich nach eigener Aussage für ein Engagement des 23-Jährigen beim Renault-Nachfolgeteam eingesetzt hat. Die Franzosen liegen mit 125 Punkten auch auf einem achtbaren vierten Platz in der Konstrukteurswertung.

Allerdings gilt dort der aktuelle AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly als heißer Kandidat. Sollte er tatsächlich wechseln, würde das Red-Bull-Schwesterteam im Gegenzug sehr wahrscheinlich ein Talent aus dem eigenen Stall hochziehen, wie Motorsportberater Helmut Marko bereits betonte. Für Schumacher würde sich bei den Italienern demnach keine Tür öffnen.

Mick Schumacher zu Williams? Seit Monza wird de Vries besonders oft genannt

Bliebe mit Williams noch der klangvollste Name unter den suchenden Teams. Allerdings liegt der Traditionsrennstall abgeschlagen auf dem letzten Platz der Konstrukteurswertung. Zwei der sechs Punkte fuhr beim vergangenen Rennen in Monza der kurzfristig für den gesetzten Alex Albon eingesprungene Nyck de Vries ein - seither wird der Name des Niederländers besonders intensiv gehandelt.

Sport1 bringt derweil einen jungen US-Amerikaner ins Spiel, der das Zeug zum Überraschungskandidaten hat. Demnach darf sich Logan Sargeant Hoffnungen auf einen Aufstieg aus der Formel 2 machen. In der höchsten Nachwuchsklasse liegt der 21-Jährige vor dem finalen Rennwochenende in Abu Dhabi auf Rang drei der Meisterschaft und war erster US-amerikanischer Rennsieger überhaupt in der Serie.

US-Amerikaner in dei Formel 1? Williams lässt Sargeant vor US-Grand-Prix testen

Im Gegensatz zu Landsmann Colton Herta, der bei AlphaTauri auf dem Zettel gestanden haben soll, hat Sargeant beste Aussichten, sich die für einen F1-Start nötige Superlizenz zu ergattern. Dafür müsste er am Ende mindestens Platz fünf in der F2-Meisterschaft belegen.

Einen Test im Freien Training vor dem Grand Prix der USA hat ihm Williams schon garantiert. Teamchef Jost Capito betonte: „Ich denke, er ist bereit - egal, ob er die Punkte bekommt oder nicht.“ Der 64-jährige Deutsche gab zwar zuletzt zu, sich auch mit Schumacher zu beschäftigen. Doch als Favorit gilt offensichtlich der Youngster aus dem eigenen Nachwuchsprogramm. (mg)