Mick Schumacher konzentriert sich auf sich selbst – nach angespannter Situation mit Masepin

Mick Schumacher will eines Tages Formel-1-Weltmeister werden. © James Gasperotti/dpa

Mick Schumacher will sich nach dem sehr angespannten Teamduell im vergangenen Jahr mit Nikita Masepin in der kommenden Saison vor allem auf sich selbst konzentrieren.

Berlin - Mick Schumacher will sich nach dem sehr angespannten Teamduell im vergangenen Jahr mit Nikita Masepin in der kommenden Saison vor allem auf sich selbst konzentrieren. In einem per Video geführten und am Dienstag veröffentlichten Interview des Senders Sky sagte der 22-Jährige: «Für uns wird es wichtig sein, als Team zu arbeiten. Dass wir wirklich die meisten Punkte im Team sammeln können.» Im Endeffekt könne er aber nur auf sich schauen. «Ich werde mein Bestes geben. Was er macht, muss er wissen.»

Die beiden waren zur vergangenen Saison von der Formel 2 in die Formel 1 aufgestiegen. Im amerikanischen Haas-Team beherrschte Formel-2-Champion Mick Schumacher sportlich den Russen, dessen Vater allerdings mitentscheidender Geldgeber für den Rennstall ist. Es kam immer wieder zu gehörigen Spannungen zwischen den beiden.

«Ich weiß, wo ich stehe, und wo mein Platz ist im Team», betonte Mick Schumacher nun noch einmal. Kontakt über die freien Tage nach dem Saisonende bis jetzt hat er auch kaum gehabt mit dem gleichaltrigen Masepin. «Minimal», sagte Mick Schumacher: «Wie man unter Teamkollegen schreibt, Frohes Neues (Jahr).»

Sportlich erhofft sich Mick Schumacher den nächsten Schritt in diesem Jahr. «Ich glaube, dass wir zufrieden wären, wenn wir konstant im Q2 auftauchen könnten und natürlich Punkte hier und da sammeln.» Q2 ist der zweite Abschnitt der K.o.-Qualifikation. Punkte gibt es im Rennen ab Rang zehn.

«Alle Teams sind auf Null gesetzt», sagte Mick Schumacher mit Blick auf die komplett neuen Autos durch massive Regeländerungen in diesem Jahr. «Hoffentlich kann uns das einen kleinen Vorsprung geben, weil wir sehr früh angefangen haben.» Er spielte damit auf die Entwicklung des neuen Wagens an, in den Haas praktisch schon das gesamte vergangenen Jahr Zeit und Geld investierte. Das 2021er-Modell hatte der Rennstall gar nicht weiter entwickelt. (dpa)