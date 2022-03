Neuer Teamkollege für Mick Schumacher mit „echter Erfahrung“: Nico Hülkenberg erfüllt Kriterien

Von: Christoph Klaucke

Formel 1: Mick Schumacher (li.) und Nico Hülkenberg könnten ein deutsches Traumduo bilden. © Imago

Mick Schumachers Team Haas fahndet nach einem zweiten Stammpiloten. Kommt Schumis neuer Teamkollege aus Deutschland? Nico Hülkenberg kennt die Formel 1.

München/Kannapolis - In weniger als zwei Wochen heulen die Motoren wieder auf: Die Formel 1 startet mit dem Grand Prix in Bahrain am 20. März in die neue Saison. Mick Schumacher steht im Haas vor seinem zweiten Jahr in der Königsklasse des Motorsports. Doch kurz vor Saisonstart steht sein Team plötzlich ohne zweiten Stammpilot da. Schumi junior bekommt einen neuen Teamkollegen. Der Russe Nikita Mazepin ist in der Formel 1 Geschichte.

Nach dem Rauswurf von Mazepin läuft bei Haas auf Hochtouren die Suche nach einem Nachfolger - und die Anforderungen könnten einem deutschen Piloten in die Karten spielen. Nico Hülkenberg steht vor einem Comeback als Stammfahrer. Bilden Mick und Hulk demnächst ein Traumduo aus Deutschland?

Nico Hülkenberg: Deutsches Traumduo mit Mick Schumacher in der Formel 1

Der brasilianische Ersatzfahrer Pietro Fittipaldi werde zwar bei den letzten Tests in Bahrain in dieser Woche im Cockpit sitzen, Haas will dem 22-jährigen Schumacher diesmal jedoch einen möglichst erfahrenen Teamkollegen an die Seite stellen. Fittipaldi, 25-jähriger Enkel des zweifachen Weltmeisters Emerson Fittipaldi, kam erst bei zwei Rennen zum Einsatz.

Schumi junior und der 23 Jahre alte Nikita Mazepin gerieten im Vorjahr regelmäßig aneinander. Auf die hochexplosive Mischung mit zwei jungen Rookies in einem Team will Haas nun verzichten.

Formel 1: Haas sucht neuen Teamkollegen für Mick Schumacher - Nico Hülkenberg hat „echte Erfahrung“

Der Schumi-Rennstall prüft nach Angaben von Besitzer Gene Haas derzeit „mehrere Kandidaten“ für den Stammplatz. „Wir hätten gern jemanden mit etwas mehr echter Erfahrung. Wir müssen sehen, wer verfügbar ist“, sagte Haas der Nachrichtenagentur AP.

Echte Erfahrung? Genau diese hat Nico Hülkenberg zu bieten. Der Emmericher blickt auf stolze 179 Rennen in der Formel 1 zurück. Der 34-Jährige ist aktuell Ersatzfahrer bei Aston Martin. Kaum vorstellbar, dass das Team von Sebastian Vettel einen Wechsel von Hülkenberg blockieren würde.

Nico Hülkenberg Geboren: 19. August 1987 (Alter 34 Jahre), Emmerich am Rhein Größe: 1,84 m Partnerin: Egle Ruskyte Formel 1: Ersatzfahrer bei Aston Martin WM-Starts: 179 WM-Punkte: 521 WM-Bilanz: WM-Siebter (2018)

Nico Hülkenberg: Comeback in der Formel 1 an Mick Schumachers Seite?

Hülkenberg wäre die logische Wahl aus Sicht von Haas. Zwar ist Hulk seit 2019 ohne festes Cockpit, dass er es noch immer drauf hat, bewies er aber erst vor kurzem. Und: Hülkenberg braucht keine lange Anlaufzeit.

2020 sprang der 34-Jährige kurzfristig für die an Corona erkrankten Sergio Perez und Lance Stroll ein. Beim Großen Preis der Eifel erreichte Hülkenberg, ohne ein freies Training und nur wenige Runden im Qualifying absolviert zu haben, Platz acht und wurde zum Fahrer des Tages gewählt. Er beendete die Saison auf dem 15. Platz der Fahrerwertung mit zehn Punkten.

Punkte hat Hülkenberg Mick Schumacher in jedem Fall voraus - 521 um genau zu sein. Schumi junior könnte in seinem zweiten Jahr von Hülkenbergs Erfahrungsschatz aus über einem Jahrzehnt in der Formel 1 profitieren. Im Vorjahr war sein Team abgehängt, für den 22-Jährigen sollte es ein Lehrjahr sein. In der neuen Saison mit stark verändertem Regelwerk hofft Schumacher auf regelmäßige Platzierungen in den Punkterängen - an der Seite von Hülkenberg? (ck)