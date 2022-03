Mohammed bin Sulayem: Alle Infos zum Nachfolger von Jean Todt als FIA-Präsident

Mohammed bin Sulayem beim GP von Abu Dhabi © Sam Bloxham / IMAGO

Die Wahl von Mohammed bin Sulayem bringt frischen Wind in die Formel 1. Fakten rund um den neuen FIA-Präsidenten.

Paris – Am 17. Dezember 2021 wählte die Generalversammlung der FIA den ehemaligen Rennfahrer Mohammed bin Sulayem zum neuen Präsidenten. Der 60-Jährige löste damit den legendären Jean Todt ab, der nach drei Amtszeiten als FIA-Oberster den Rückzug angetreten hatte. Mit 61,6 Prozent der Stimmen setzte er sich gegen den bisherigen Vize Graham Stoker durch. Als eine der ersten Amtshandlungen entließ er den Rennleiter Michael Masi nach inakzeptablen Entscheidungen und kündigte zudem umfassende Regeländerungen für die Formel 1 an.

Mohammed bin Sulayems Lebenslauf: Ungewöhnliche Karriere vor der Formel 1

Mohammed bin Sulayem wurde am 12. November 1961 in Dubai geboren. In seiner Heimat, den Vereinigten Arabischen Emiraten, galt der Rennsport als Ausnahmeerscheinung. Und anders als der Nachwuchs in Europa oder Amerika fand der neue FIA-Präsident in seiner Jugend keine Kartbahnen oder Formel-Rennstrecken in der Nachbarschaft vor. So startet sein Rennsport-Lebenslauf erst nach seinem Studium in Amerika, als er bei der Rückkehr in die Heimat mit dem Rallyesport in Kontakt kommt. Sein Vater war Wirtschafts- und Finanzminister des Landes und die sportlichen Ambitionen des Sohnes waren gesellschaftlich „indiskutabel“. Erst mit den Erfolgen kam die Akzeptanz. Bin Sulayem gewann als Fahrer 14-mal die Middle East Rally Championship. 60 Siege auf dem Konto brachten ihn auf Platz zwei der ewigen Bestenliste und förderten den Rennsport im Mittleren Osten. Mit der Wahl zum FIA-Präsidenten trat zum ersten Mal in der Geschichte des Formel-1-Rennsports ein Nicht-Europäer das Amt an.

Mohammed bin Sulayem: Aus dem Motorsport in die Politik und wieder zurück in die Formel 1

Bin Sulayem setzt in seiner Karriere deutliche Zeichen. Als erster Araber und Vizepräsident für den Nahen Osten im FIA-Motorsport-Weltrat war er Mitinitiator, um die Formel 1 nach Abu Dhabi zu holen. Er strebt eine Neuerung in vielen Teilen des Formel-1-Sports an, um ihn attraktiver zu machen. Insbesondere soll der Weg für junge Fahrer erleichtert werden. Vielfalt, Integration und nachhaltige Mobilität stehen ganz oben auf der Arbeitsliste. Gemeinsam mit dem neu ernannten Senatspräsidenten Carmelo Saenz de Barros, Vizepräsident Tim Shearman (Mobilität) und Vizepräsident Robert Reid (Sport) arbeitet Bin Sulayem künftig an der Modernisierung der Rennsport-Leitung.

Die Stationen und Erfolge von Mohammed bin Sulayem im Überblick:

1983 – erstes Rennen bei der Marriott Hotel Jordan Rally

1984 bis 2002 – Middle East Rally Championship (MERC), Titelgewinn von 1986 bis 2002

1987 – erste Rallye in Europa

1991 – Rallye Argentinien

1991 – Sieg bei der Bosporus-Rallye

2006 – Präsident des emiratischen Automobil- und Touringclubs

2009 – Schirmherrschaft Renault Roadshow-Event in Dubai

2009 – Vizepräsident der FIA

2013 – Vorsitzender der Motorsport Development Task Force

2021 – Wahl zum FIA-Präsidenten

Mohammed bin Sulayem: Diese neuen Regeln kündigte der FIA-Präsident der Formel 1 an

Seit jeher waren alle sportpolitischen Ämter des Mohammed bin Sulayem darauf ausgelegt, den Motorsport und die Nachwuchsgewinnung zu fördern. So ist es kein Wunder, dass er in der höchsten aller Positionen daran geht, innovative Ideen für eine erneuerte Zukunft der Formel 1 umzusetzen. Zunächst wird die bisherige Einzelposition des Rennleiters auf ein mehrköpfiges Team umgelegt und durch eine virtuelle Rennleitung ergänzt. Damit soll sich die Rennleitung bei ihren Entscheidungen auf die modernste Technik stützen können. Die bisherige Kommunikation zwischen Teams und Rennleitung während des Rennens wird weitgehend eingeschränkt und neuen Regeln unterworfen, um die Beeinflussung zu unterbinden. Das Zurückrunden hinter dem Safety-Car – was zum Eklat in Abu Dhabi 2021 führte – soll ebenfalls auf den Prüfstand kommen. Eine Herzenssache des neuen „Chefs“ ist die Umsetzung besserer und erschwinglicherer Einstiegsmöglichkeiten für junge Menschen in den Motorsport.