Hamilton bricht wochenlanges Schweigen: Zukunft des Rekordweltmeisters wohl geklärt

Von: Antonio José Riether

Rekordweltmeister Lewis Hamilton hatte sich lange Zeit abgekapselt, nun zeigte sich der Pilot wieder öffentlich und beendete die Gerüchte um seine Person.

Brackley - Seit einiger Zeit war es still um Lewis Hamilton geworden. Der Rekordweltmeister der Formel 1 hatte sich nach dem Dämpfer beim Saisonfinale in Abu Dhabi aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, auch in den sozialen Medien war nichts mehr vom Briten zu hören. Dieser Umstand gepaart mit der Enttäuschung aus dem Vorjahr heizte Spekulationen um einen Rücktritt Hamiltons an, nun meldete sich der 37-Jährige jedoch etwas überraschend zurück.

Formel 1: Lewis Hamilton legt Final-Niederlage wochenlange Social-Media-Pause ein - Gerüchte um Rücktritt

Es war der 11. Dezember, der Tag des Qualifyings des verhängnisvollen letzten Saisonrennens in Abu Dhabi, als Hamilton seinen letzten Post in den sozialen Medien absetzte. Mercedes-Teamchef Toto Wolff ließ kurz nach dem verlorenen WM-Finalrennen durchblicken, dass sein Schützling die Niederlage verarbeiten müsse. „Lewis und ich sind noch völlig desillusioniert“, gab der Österreicher etwa zu verstehen.

In der Folgezeit machten Gerüchte die Runde, Hamilton wolle zurücktreten. Neben der plötzlichen Stille um Hamilton befeuerten auch dessen Fehlen bei den Testfahrten in Abu Dhabi nach dem schmerzhaften Finale sowie seine Abwesenheit bei der Weltmeister-Gala in Paris diesen Verdacht. Nun beruhigte er seine Fans nach mehr als eineinhalb Monaten Sendepause.

Formel 1: Hamilton zeigt sich plötzlich in Mercedes-Video - ein Detail überrascht

Anlässlich des chinesischen Neujahrsfests am 1. Februar sendete das Formel-1-Team von Mercedes ein Grußvideo ins Reich der Mitte. Hamilton beendete in einem kurzen Clip die mehrwöchige Funkstille und trug dabei sogar offizielle Trainingskleidung seines Rennstalls.

„Hallo zusammen, ich wünsche euch ein frohes chinesisches Neujahr. Möge euch das neue Jahr Glück und alles bringen, was ihr euch wünscht“, lauteten Neujahrsgrüße des Rennfahrers, der sich mit einer offenbar veränderten Frisur präsentierte. Der kurze Auftritt mit seinem Team bestätigt wohl den Verbleib des siebenfachen Weltmeisters in der Königsklasse, die kursierenden Rücktrittsgerüchte oder Spekulationen um ein Mercedes-Aus sollten also vom Tisch sein.

Formel 1: Mercedes zuletzt im Fokus - Rennstall geht mit britischem Duo ins neue Jahr

Auch Hamiltons künftiger Teamkollege George Russell wirkte im Video mit, die beiden Engländer werden Ende Februar gemeinsam an den ersten Testfahrten des Jahres in Barcelona teilnehmen. Zuletzt gab es Wirbel um Mercedes, nachdem Berichte über nicht bestandene Crashtest bei zwei Formel-1-Teams öffentlich wurden. Diese sind essenziell für die Teilnahme an der bevorstehenden Saison. Der amtierende Konstrukteursweltmeister dementierte die Vorwürfe jedoch umgehend, weshalb dem Duo von der Insel nichts im Wege stehen sollte. (ajr)