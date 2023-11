Formel 1 live im TV und Stream: So sehen Sie den Großen Preis von Brasilien

Von: Korbinian Kothny

Im vergangenen Jahr triumphierte George Russell beim GP in Brasilien. © IMAGO/HOCH ZWEI

Die Formel 1 gastiert am kommenden Wochenende in São Paulo, Brasilien. So sehen Sie den Großen Preis in Brasilien live im TV und im Livestream.

São Paulo – Die Saison in der Formel 1 geht allmählich zu Ende, vor dem Großen Preis von Brasilien am Sonntag (18.00 MEZ) sind die wichtigen Entscheidungen schon gefallen. Zuletzt machte Max Verstappen seinen dritten WM-Titel klar, bereits vorher stand sein Red-Bull-Team als alter und neuer Konstrukteurs-Weltmeister fest.

Formel 1: Wer zeigt den Großen Preis von Brasilien live im TV und Stream?

Das Formel-1-Rennen in den Brasilien startet am Sonntag, dem 5. November um 18 Uhr (MESZ) .

in den startet am um . Die Übertragungsrechte für das Formel-1-Grand-Prix in Brasilien liegen beim Pay-TV-Sender Sky .

liegen beim Pay-TV-Sender . Auch das Freie Training, Qualifying, Sprint Shootout und der Sprint werden exklusiv bei Sky gezeigt.

gezeigt. Das Rennwochenende ist zudem im Livestream bei Sky Go und Wow zu sehen.

Formel 1: Qualifying bereits am Freitag, Sprint am Samstag

Auch in diesem Jahr bietet Interlagos ein Sprint-Wochenende, bereits am Freitag (19.00 MEZ) läuft deshalb das Qualifying für den Grand Prix. Am Samstag werden nach dem Shootout (15.00 MEZ) Punkte im Sprint (19.30 MEZ) verteilt. Wie an allen Sprint-Wochenenden gibt es nur ein freies Training, in dem die Teams am Freitag (15.30 MEZ) an der Abstimmung der Autos arbeiten können.

Sky überträgt wie gewohnt durchgehend live. Im Anschluss an Brasilien gastiert die Formel 1 noch in Las Vegas (18. November) und reist dann zum Saisonfinale nach Abu Dhabi (26. November). (dpa/kk)

