Nach Ferrari-Umbau: Vettel darf in Austin starten

Sebastian Vettel hat nach dem Umbau seines Ferrari vor dem Abschlusstraining die Startfreigabe für das Formel-1-Rennen in Austin erhalten.

Austin - Das Auto erfülle die Sicherheitsbestimmungen im Rahmen des gültigen technischen Regelwerks, stellten die Rennkommissare am Samstag nach ihrer Prüfung fest. Ferrari hatte sich nach den ersten beiden Trainingseinheiten am Freitag gezwungen gesehen, Vettels Chassis zu wechseln. Der Hesse hatte zuvor über ein ungewöhnliches Gefühl im Cockpit geklagt und sich in der zweiten Übungseinheit ins Kiesbett gedreht.

Nach einer Serie von Pech und Pannen in den vergangenen Rennen liegt Vettel vor dem viertletzten Grand Prix der Saison am Sonntag (21.00 Uhr/RTL und Sky) bereits 59 Punkte hinter WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton. Der britische Mercedes-Pilot kann in Texas vorzeitig zum vierten Mal Weltmeister werden.

dpa