Nach Regelverstoß: Hülkenberg verliert Startplatz zwei

Nico Hülkenberg aus Deutschland vom Team Haas beim freien Training in Montreal. © Graham Hughes/The Canadian Press/AP/dpa

Nico Hülkenberg hat Startplatz zwei für das Formel-1-Rennen in Kanada wegen eines Regelverstoßes verloren. Die Rennkommissare versetzten den Haas-Piloten am Samstag nach der turbulenten Qualifikation um drei Plätze nach hinten, weil er bei Roter Flagge zu schnell auf der Strecke in Montreal unterwegs gewesen war. Er startet am Sonntag deswegen vom fünften Startplatz aus.

Montreal - Der 35-Jährige war zuvor sensationell in die erste Startreihe gefahren, nur Sekunden später wurde die Einheit wegen eines Unfalls von McLaren-Pilot Oscar Piastri unterbrochen. Im Anschluss urteilten die Rennkommissare aber, dass Hülkenberg sich auf seiner nächsten Runde nicht an die nun geltende Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten habe.

Die Pole Position für den achten Saisonlauf am Sonntag (20.00 Uhr/Sky) hatte sich WM-Spitzenreiter Max Verstappen im Red Bull gesichert. Neben dem Niederländer wird nun anstelle von Hülkenberg der Spanier Fernando Alonso im Aston Martin als Zweiter aus der ersten Startreihe starten. dpa