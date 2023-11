Unfall, Leben, Kinder: Ralf Schumacher spricht über seinen Bruder Michael

Von: Alexander Kaindl

Wie geht es Michael Schumacher? Eine Antwort auf diese Frage kennen nur die engsten Vertrauten. Bruder Ralf hat nun über die Formel-1-Legende gesprochen.

München – Bald sind es zehn Jahre: Am 29. Dezember 2013 hatte Formel-1-Idol Michael Schumacher seinen schweren Unfall. Seit diesem Tag in den französischen Alpen ist nichts mehr so wie es einmal war. Über den gegenwärtigen Zustand des siebenmaligen Weltmeisters dringt kaum etwas an die Öffentlichkeit – jüngst haben aber zwei Personen über Schumi gesprochen.

Michael Schumacher Geboren: 3. Januar 1969 (Alter 54 Jahre), Hürth Teams in der Formel 1: Jordan, Benetton, Ferrari, Mercedes WM-Titel: 7 Siege in der Formel 1: 91

Ralf Schumacher fuhr gemeinsam mit Bruder Michael in der Formel 1

Einerseits der Anwalt der Familie, Felix Damm, der unter anderem die Frage beantwortete, warum kaum jemand von Michael Schumachers wahrem Gesundheitszustand erfährt. Und dann wäre da noch Bruder Ralf, der sich nun gegenüber der Bunten äußerte.

Ralf Schumacher war wie sein sechseinhalb Jahre älterer Bruder in der Formel 1 aktiv, fuhr für Jordan, Willams und Toyota. Er ging in 180 Rennen an den Start, sechs Mal stand er auf dem Podium ganz oben.

Gemeinsame Erinnerungen an die Formel 1: Ralf. (l.) und Michael Schumacher. © HochZwei / Imago

Unfall, Leben, Kinder: Ralf Schumacher spricht über seinen Bruder Michael

Seit seinem Karriereende ist Ralf Schumacher unter anderem als Experte für Sky aktiv. Im Interview sprach er nun über den Unfall, das Leben und die Kinder seines Bruders.

Die Aussagen sind kurz und knapp – und lassen dennoch tief blicken. Angesprochen auf Michael erklärte Ralf: „Das Leben ist manchmal leider nicht fair. Wir müssen es akzeptieren.“

Michael Schumacher und der Tag, der alles veränderte Michael Schumachers Skiunfall ereignete sich am 29. Dezember 2013 in den französischen Alpen. Er war beim Skifahren in Méribel unterwegs und stürzte dabei schwer. Er prallte mit dem Kopf gegen einen Felsen. Schumacher trug einen Skihelm, dennoch erlitt er eine schwere Kopfverletzung. Nach dem Unfall wurde der siebenmalige Formel-1-Champion umgehend in ein Krankenhaus in Grenoble gebracht. Die behandelnden Ärzte gaben an, dass er eine Gehirnverletzung erlitten hatte und ins künstliche Koma versetzt wurde, um die Heilungschancen zu verbessern. Schumachers Zustand blieb danach für lange Zeit unklar, da die Familie seine Privatsphäre schützte und nur begrenzte Informationen über seinen Gesundheitszustand preisgab. Er befindet sich weiterhin in der Rehabilitation.

Ralf Schumacher: „Wenn jemand aus der Familie meinen Rat sucht, bin ich da“

Der einstige Ferrari-Boss Jean Todt spricht gelegentlich ebenfalls in der Öffentlichkeit über seinen einstigen Weggefährten, die Aussagen klingen ähnlich. Auch, wenn es um die Kinder von Michael und Corinna Schumacher geht. Ralf betonte im Interview, dass sein „Herz lacht“, wenn er Mick oder Gina-Maria sehe. Und weiter: „Wenn jemand aus der Familie meinen Rat sucht, bin ich da. Sie gehen ihren Weg.“

Und das ziemlich erfolgreich. Mick Schumacher konnte seinen festen Platz in der Formel 1 zwar nicht behaupten, gilt aber immer als einer der ersten Nachfolger-Kandidaten, wenn ein Rennstall eine Veränderung sucht. Gina-Maria Schumacher ist in den Vereinigten Staaten eine große Nummer im Westernreiten. (akl)

