Formel-1-Pilot Hülkenberg feiert Hochzeit auf Mallorca - dabei ist er bereits verheiratet

Von: Antonio José Riether

Nico Hülkenberg und seine Frau Egle heirateten auf Mallorca. © Screenshot Instagram (@otmarf1)

Der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg heiratete kürzlich auf Mallorca. Erst durch zwei Gäste wurde die Geheim-Party überhaupt publik.

Emmerich - Für Nico Hülkenberg begann das Jahr 2022 mit zwei durchaus positiven Erlebnissen. Der Ersatzfahrer von Aston Martin sprang nach Ende März aufgrund einer Corona-Infektion von Sebastian Vettel ein. So durfte der Emmericher beim Formel-1-Saisonstart in Bahrain sowie beim zweiten Rennen des Jahres in Saudi-Arabien sein Können zeigen, beim zweiten Einsatz landete er sogar auf Rang zwölf. Seitdem kehrte er zwar nicht mehr auf die Strecke zurück, dennoch gab es einen Grund zum Feiern.

Nico Hülkenberg Geboren: 19. August 1987 in Emmerich am Rhein Rennstall: Aston Martin Formel-1-Starts: 181 WM-Punkte: 521

Nico Hülkenberg heiratet seine Egle auf Mallorca - sein Ex-Teamchef postet ein Hochzeitsfoto

Am vergangenen Wochenende zelebrierte der 34-Jährige im feierlichen Rahmen die Hochzeit mit seiner langjährigen litauischen Freundin Egle Ruskyte, mit der er seit letztem Jahr eine Tochter hat. Erst durch einen Instagram-Post von Otmar Szafnauer, Hülkenbergs Teamchef aus vergangenen Tagen bei Racing Point, wurde die Zeremonie öffentlich. Weder Hülkenberg noch seine Gattin posteten Beiträge zur Zeremonie. Der US-Amerikaner Szafnauer meinte es jedoch nicht böse, seinen Instagram-Beitrag versah er mit den Glückwünschen: „Congratulations Mr. and Mrs. Hülkenberg“.

Wie das Mallorca-Magazin berichtet, gaben sich der Rennfahrer und die Modedesignerin in der Pfarrkirche Sant Pere in Sencelles auf der Urlaubsinsel das Ja-Wort. Unter den Gästen waren einige Prominente, auch wenn nur die wenigsten ihre Anwesenheit auf Social Media bestätigten. Eines der bekanntesten Gesichter war wohl das von Viktoria Swarowski, der Erbin des österreichischen Kristallschmuckherstellers. Dem Bericht nach sollen auch Spieler der AS Monaco der Hochzeit beigewohnt haben - die drei Hülkenbergs leben seit einigen Jahren im Fürstentum.

Zweite Hochzeitsfeier für Nico Hülkenberg - letztes Jahr heiratete der Ersatzpilot erstmals

Die Feier auf Mallorca war jedoch nicht der erste Plan. Berichten zufolge heiratete das Paar bereits im vergangenen Jahr in Monaco. Aufgrund der Corona-Beschränkungen war dies allerdings nur standesamtlich und im kleinen Kreis möglich. Nun wurde die kirchliche Trauung auf der Baleareninsel nachgeholt.

Nun bleibt „Hulk“ zu wünschen, dass die Hochzeit nicht sein letztes Highlight im laufenden Jahr war. Sollte Sebastian Vettel oder dessen Teamkollege Lance Stroll für eines der diesjährigen Rennwochenenden ausfallen, stünde er als Ersatzmann bereit. (ajr)