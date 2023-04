Hülkenberg nimmt an Lauf-Event in Urlaubsparadies teil: Formel-1-Pilot mit beeindruckender Zeit

Von: Christoph Wutz

Teilen

Nico Hülkenberg kehrte zuletzt mit starken Leistungen in die Formel 1 zurück. Doch nicht nur dort weiß er seine Geschwindigkeit auf die Rennstrecke zu bringen – jetzt überzeugte er auch als Läufer.

Mallorca – Seit Beginn dieser Saison sitzt Nico Hülkenberg im Haas-Cockpit in der Formel 1 und konnte in den ersten Rennen mit überwiegend guten Ergebnissen überzeugen. Offenbar fühlt sich der 35-Jährige allgemein auf Rennstrecken heimisch – und das nicht nur im Sportwagen, sondern auch als Langstreckenläufer. Das stellte er jetzt eindrucksvoll unter Beweis.

Formel-1-Fahrer Hülkenberg mit überragender Zeit auf 34. Platz

Am Samstag (22. April) nahm Hülkenberg an einem Halbmarathon-Event auf Mallorca teil. Wie 390 weitere Freizeit-Athleten absolvierte er, der beim Formel-1-Rennen in Australien vor einigen Wochen einen starken siebten Platz erreichte, den 10-Kilometer-Lauf in den Ortsteilen Magaluf und Palmanova und ging dabei mit der Nummer 1002 an den Start.

Magaluf ist für gewöhnlich vor allem als Reiseziel unter Urlaubern beliebt. Insbesondere der lange Sandstrand lockt Jahr für Jahr viele Touristen an. Hülkenberg hingegen gönnte sich am Samstag keine Auszeit an der Promenade, sondern zeigte körperliche Höchstleistungen.

Nach 35:53 Minuten überquerte der Formel-1-Fahrer die Ziellinie. Das macht im Durchschnitt pro Kilometer rund dreieinhalb Minuten – eine überragende Zeit für einen Hobby-Läufer. Und nicht nur das: „Hulk“ benötigte damit zwar knapp acht Minuten mehr als der Sieger des Laufes, Wang Xinxin aus China, belegte aber in der Gesamtwertung einen fantastischen 34. Rang.

Überzeugte kürzlich auch in anderer Rennkluft: Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg, hier (r.) als Langstreckenläufer auf Mallorca. © Imago / Motorsport Images / Screenshot: Nico Hülkenberg/Instagram

Neue persönliche Bestzeit über zehn Kilometer für Formel-1-Pilot Hülkenberg

Mit einem Augenzwinkern zog er im Anschluss an das Rennen auf Instagram Bilanz zum Lauf: „Hatte einen guten Start, gutes Reifenmanagement, keine roten Flaggen“, schrieb er in Anlehnung an seinen eigentlichen Beruf. Alles in allem also ein zufriedener „Hülkenback“, der auf den geposteten Bildern regelrecht strahlte.

Kein Wunder bei diesem Ergebnis, das darüber hinaus auch eine neue persönliche Bestzeit des 35-Jährigen über die Strecke von zehn Kilometern bedeutete, wie er auf Instagram mitteilte. Nach drei Jahren Formel-1-Pause blüht der Deutsche jetzt also nicht nur als Rennfahrer in der Formel 1 im Herbst seiner Karriere auf, sondern auch als Rennläufer.

Hülkenberg durch 10-Kilometer-Lauf „bereit“ für nächstes Formel-1-Rennen

Den Schwung aus dem tollen Rennen scheint er nun für seine kommende Aufgabe in der Formel 1 mitnehmen zu wollen. Er sei dadurch „bereit für Baku“, so Hülkenberg, der am kommenden Wochenende beim Großen Preis von Aserbaidschan wieder in gewohnter Rolle als Pilot für Haas starten wird.

Für seinen Fahrerkollegen Carlos Sainz hingegen könnte der Grand Prix in Baku eines seiner letzten Rennen im Ferrari-Cockpit sein.(wuc)