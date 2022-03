Nico Hülkenberg reist nach Bahrain – Vettel fällt corona-bedingt aus

Nico Hülkenberg auf dem Weg nach Bahrain © Mark Sutton / IMAGO

Formel-1-Ersatzmann Nico Hülkenberg macht sie auf dem Weg nach Bahrain nach Corona-Ausfall von Sebastian Vettel.

Sakhir - Nach dem Corona-Ausfall von Sebastian Vettel bei Aston Martin ist Formel-1-Ersatzmann Nico Hülkenberg auf der Anreise nach Bahrain. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag erfuhr, erhielt der Rheinländer am Morgen den entscheidenden Anruf des englischen Werksteams. Hülkenberg reist nun aus Europa nach Bahrain. Am Freitag (ab 11.00 Uhr MEZ) ist der 34-Jährige für die offizielle Medienrunde eingeplant, ehe die ersten beiden Trainings anstehen.

Aston Martin hatte zuvor bekanntgegeben, dass der viermalige Weltmeister Vettel vor dem Saisonauftakt an diesem Wochenende in Bahrain positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Der Rennstall machte keine weiteren Angaben zum Gesundheitszustand des 34-Jährigen. Vettel befindet sich nach dpa-Informationen in seiner Schweizer Wahlheimat in der Isolation. Zuerst hatte das Fachmagazin «Auto, Motor und Sport» darüber berichtet.

Fußball-Zweitligist Hamburger SV hat den Corona-Ausbruch im Team überwunden.

In Maximilian Rohr, Manuel Wintzheimer und Faride Alidou meldeten sich am Donnerstag drei weitere Spieler des Tabellensiebten auf dem Trainingsplatz zurück. Insgesamt haben sich seit Dienstag acht Spieler aus dem Team von HSV-Coach Tim Walter aus der Quarantäne freigetestet. Im Krankenstand ist somit nur noch Anssi Suhonen. Der Finne soll aber am Freitag wieder trainieren.

Ob alle Spieler fit für einen Einsatz am Samstag (13.30 Uhr/Sky) bei Fortuna Düsseldorf sind, ließ Trainer Tim Walter noch offen. «Wir müssen in diesen Zeiten sehr vorsichtig sein», sagte der 46-Jährige, der die Verantwortung des Vereins gegenüber den Spielern betonte. Alle zurückgekehrten Akteure seien aber auf «einem guten Stand». Ob sie über 90 Minuten gehen könnten, müsse man sehen.

