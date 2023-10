Hülkenberg-Aussetzer beim Formel-1-Rennen in Katar – Ralf Schumacher findet‘s „peinlich“

Von: Christoph Klaucke

Nico Hülkenberg erlebte ein bitteres Rennen in Katar. Der einzige Deutsche in der Formel 1 patzte zum Start schwer. Ralf Schumacher hat kein Verständnis.

Doha – Die Formel 1 biegt auf die Zielgerade dieser Saison ein. Max Verstappen krönte sich im Hitzetreiben beim Großen Preis von Katar in Doha zum Weltmeister. Damit machte der Niederländer den Titel-Hattrick bereits sechs Rennen vor Schluss perfekt – Verstappen siegte auch beim anstrengenden Katar-Rennen. Aus deutscher Sicht verlief das Wochenende einmal mehr enttäuschend, Nico Hülkenberg unterlief ein folgenschwerer Patzer und kam auf P16 als Vorletzter ins Ziel.

Nicolas Hülkenberg Geboren: 19. August 1987 (Alter 36 Jahre), Emmerich am Rhein Formel-1-Debüt: Beim Großen Preis von Bahrain 2010 Bisherige Teams: u. a. Williams, Force India, Renault, Aston Martin Aktuelles Team: Haas F1 Team

Nico Hülkenberg startet von falscher Position – und kassierte Strafe

Der einzige deutsche Formel-1-Fahrer hat sich bereits vor dem Rennstart einen ebenso kuriosen wie bitteren Fehler geleistet. Der 36-Jährige aus dem Rheinland startete am Sonntag von der falschen Position und wurde dafür schnell mit einer Zehn-Sekunden-Strafe belegt.

Hülkenberg war in seinem Haas-Rennwagen aus Versehen auf den freien Startplatz des Spaniers Carlos Sainz gefahren. Der Ferrari-Pilot konnte wegen Problemen an der Benzinanlage kurzfristig nicht antreten.

Ralf Schumacher kritisiert Nico Hülkenberg für seinen Patzer beim Start in Katar. © Andy Hone/Thomas Fuessler/Imago

Hülkenberg verparkt sich beim Rennen in Katar – Ralf Schumacher findet‘s „peinlich“

Sainz wäre von Platz zwölf in den Grand Prix gegangen, Hülkenberg direkt dahinter von Position 14. Der Routinier fuhr also eine Reihe zu weit nach vorne in die freie Lücke und bemerkte den Fehler offenbar nicht.

„Sorry, das darf ihm nicht passieren. Er ist so lange dabei“, kommentierte der frühere Rennfahrer Ralf Schumacher bei Sky und lästerte: „Das ist ein bisschen peinlich. Die Position ist frei, aber das weiß man doch.“

„Ich habe es verkackt“: Nico Hülkenberg patzt in Katar

Hülkenberg redete nach dem Rennen in Katar nicht um den heißen Brei herum und nahm die Schuld auf seine Kappe. „Ich habe es verkackt. Da brauchen wir nicht drumrumreden“, erklärte der Rheinländer, der mit der kurzfristigen Änderung am Start offenbar überfordert war.

„Es ist eine komische Situation, wenn davor auf einmal doch kein Auto ist. Man ist es gewohnt, aufzuschließen.“ Ein ärgerliches Malheur, wenngleich die Belastung durch die Hitze wohl das viel größere Problem darstellte – mehrere Fahrer sind nach dem Rennen ohnmächtig geworden.

Nico Hülkenberg über Hitze-Rennen in Katar: „Singapur ein Furz“

„Es war am Limit heute. Extrem heiß, physisch. Es war für mich definitiv das heißeste Rennen meiner Karriere“, sagte Hülkenberg nach dem Grand Prix. „Und das, obwohl ich die meiste Zeit allein gefahren bin. Im Zweikampf ist es nochmal intensiver. Gegen die Temperaturen und die Luftfeuchtigkeit ist Singapur ein Furz. Wahnsinn.“ (ck/dpa)