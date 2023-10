Piastri startet im Sprint in Katar ganz vorn

Er sicherte sich beim Großen Preis von Katar überraschend den ersten Startplatz: Oscar Piastri. © James Gasperotti/ZUMA Press Wire/dpa

Der Australier Oscar Piastri hat sich überraschend den ersten Startplatz für das Formel-1-Sprintrennen beim Großen Preis von Katar gesichert. In seinem McLaren verdrängte der 22-Jährige seinen Teamkollegen Lando Norris kurz vor Schluss noch auf den zweiten Platz. Weltmeister Max Verstappen musste sich im Red Bull bei der Zeitenjagd für das Kurzrennen über 100 Kilometer auf dem Lusail International Circuit mit Rang drei begnügen.

Doha - Nico Hülkenberg steuerte seinen Haas-Rennwagen auf Rang sieben.

Verstappen wurde eine schnelle Zeit zu Beginn des dritten Qualifikations-Abschnitts nachträglich gestrichen, weil er in Kurve fünf außerhalb der Streckenmarkierung gefahren war. Einen Tag nach seiner Pole Position in der Qualifikation für das Hauptrennen hätte aber auch diese Runde nicht für den Platz ganz vorn gereicht.

Dritter Titel für Verstappen?

Verstappen kann bereits am Samstagabend (19.30 Uhr/Sky) im Sprint vorzeitig zum dritten Mal Weltmeister werden. Dazu reichen dem Titelverteidiger drei Punkte oder ein schlechtes Resultat vom WM-Zweiten Sergio Pérez, der als Achter in den Lauf geht. Verstappen führt mit 177 Punkten in der Gesamtwertung vor Red-Bull-Teamkollege Pérez. 180 Zähler werden noch in diesem Jahr vergeben. dpa