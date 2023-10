Besucherin entdeckt ihr Formel-1-Idol auf Oktoberfest: „Verwirrt, dass ich ihn im Vorbeigehen erkannt habe“

Von: Armin T. Linder

Carina brachte ein Selfie mit Sascha Roos mit von der Wiesn heim. © TikTok

Da war sie wohl selbst überrascht: Eine Formel-1-Anhängerin entdeckte auf dem vollen Oktoberfest einen Mann, der ihr bestens vertraut ist.

München - Millionen Menschen besuchen jedes Jahr das Oktoberfest in München, schon bis zur Halbzeit 2023 wurden 3,4 Millionen Besucher gezählt. Darunter befinden sich auch zahlreiche Promis. Aber die Chance, einem über den Weg zu laufen? Die gleicht dann doch der Wahrscheinlichkeit, eine Nadel im Heuhaufen zu finden. Und was für ein Glück ist es bitte, einen Star aus dem Metier zu entdecken, das man selbst verehrt?

Formel-1-Fan trifft bekannten Sky-Kommentator Sascha Roos – und ist verdutzt

Das ist jetzt offenbar der TikTok-Nutzerin Carina passiert. Auf ihrem Account „Chipsandchats“ ist unverkennbar, dass sie großer Formel-1-Fan ist. Ihre Videos zeigen, wie sie Renn-Spektakel am Laptop verfolgt – oder auch direkt vor Ort an der Strecke wie zuletzt in Monza. Jetzt kam ein kurzer Clip hinzu, wie sie eines ihrer Idole zufällig auf der Wiesn trifft.

Es handelt sich um keinen Fahrer aus dem Formel-1-Zirkus, wohl aber um einen der renommiertesten deutschen Kommentatoren dieses Sports: Sascha Roos. Der 51-Jährige, der bei Sky mit wechselnden Formel-1-Legenden die Rennen kommentiert, stattete der Wiesn wohl privat einen Besuch ab. Und da viele vor allem seine Stimme kennen, dürfte er in der Öffentlichkeit nicht von jedermann erkannt werden. Wohl aber von Formel-1-Fachfrau Carina!

Formel-1-Fan mit Zufallsbegegnung auf Oktoberfest: „Verwirrt, dass ich ihn im Vorbeigehen erkannt habe“

„Ich habe einfach einen Tag ohne Formel 1 auf dem Oktoberfest genossen, als plötzlich ...“, schreibt sie auf Englisch. Und das Video wechselt zu ihrem Selfie mit Sascha Roos, das sie abgestaubt. hat. „Ich bin immer noch verwirrt, dass ich ihn bei den tausenden Menschen überhaupt im Vorbeigehen erkannt habe“, schreibt sie zudem. Doch ein echter Formel-1-Fan hat eben Augen und Ohren für die Stars der Branche.

„Krass, ich hätte ihn wahrscheinlich nur von der Stimme her erkannt“, heißt es in einem der Kommentare. „Mega“ in einem weiteren. Und mehrere kommentieren ein „Uiiii“ und beziehen sich wohl auf den auffällig emotionalen Kommentierstil von Sascha Roos. „Was hat er gesagt, als er dich gesehen hat? ‚Uiiiii‘?“, will dann auch einer wissen. Wie das Foto zeigt, war er wohl einfach nur nett zu Carina. Deutlich turbulenter war der Wiesn-Besuch für zwei Topstars: Sie stiegen betrunken in Fahrgeschäfte, und einer durfte der „Wilde Maus“-Chefin in den Wohnwagen pinkeln. (lin)