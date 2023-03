Rätsel um Formel 1: Welcher Sender überträgt die Rennen im Free-TV?

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Die Formel 1 will in dieser Saison offenbar kein Sender im Free-TV zeigen. Der frühere Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug erklärt das Dilemma.

München – Deutschland galt lange Zeit als Motorsport-Nation. In der Ära von Michael Schumacher jubelten Millionen von Fans der Formel 1 den deutschen Piloten am Fernseher zu. Heutzutage ist die Königsklasse des Motorsports im Pay-TV bei Sky verschwunden, offenbar will kein Free-TV-Sender mehr übertragen. Das hat Gründe, wie auch der frühere Mercedes-Teamchef Norbert Haug weiß.

Formel 1 Gründung: 1950 Aktueller Name: FIA Formula One World Championship Pay-TV: Sky Free-TV: -

Norbert Haug fällt niederschmetterndes Urteil über Formel 1 in Deutschland

„Der Begriff Trauerspiel trifft ziemlich exakt, was Deutschland in der Formel 1 aktuell zu bieten, oder zutreffender gesagt, nicht zu bieten hat“, schrieb Haug in einer Kolumne für das RedaktionsNetzwerk Deutschland und ergänzte: „Kein siegfähiges Team, ein einziger deutscher Fahrer im Feld, der in einem Team mit einem Auto fährt, mit dem auch der Allerbeste nicht gewinnen kann, dazu ein Ersatzfahrer ohne kurzfristige Chancen für einen Renneinsatz.“

Der 70-jährige Haug spielte damit auf Nico Hülkenberg an, der zwar bei Haas Stammfahrer ist, mit den Amerikanern aber nur hinterherfährt. Und Mick Schumacher ist bei Mercedes in diesem Jahr nur Reservepilot und wird unter normalen Umständen kein Rennen bestreiten. „Was für ein niederschmetternder Kontrast zu den glorreichen Zeiten Deutschlands in der Formel 1 mit zwölf gewonnenen Fahrer-Weltmeistertiteln von Schumacher, Vettel und Rosberg“, ergänzte Haug, der bis 2012 bei den Silberpfeilen verantwortlich gewesen war.

Die Formel 1 wird aktuell nicht im Free-TV gezeigt. © Hassan Ammar/dpa

Kein Free-TV-Sender will die Formel 1: Norbert Haug genervt von sportlicher Langeweile

Der frühere Funktionär zeigte Verständnis, dass sich in Deutschland bislang kein TV-Sender gefunden hat, der neben Rechteinhaber Sky vier Rennen im frei empfangbaren Fernsehen übertragen will. Grund dafür sei auch die sportliche Langeweile.

„Heute zeigt einzig und alleine Red Bull Racing, wo in der Formel 1 der Hammer hängt, und der Sieger steht bereits fest, bevor die Lichter der Startampel erloschen sind“, betonte Haug vor dem Großen Preis von Australien am Sonntag: „Kein Fehler von Red Bull, sondern vielmehr der all jener, die nicht hinterherkommen oder womöglich gar überholen können.“

Alle deutschen Formel-1-Fahrer seit 1980 Fotostrecke ansehen

Rätsel um Formel 1: Welcher Sender überträgt die Rennen im Free-TV?

Vergeblich sucht der Bezahlsender Sky seit Monaten einen TV-Partner, um Vertragsauflagen erfüllen zu können. Auch vor dem Großen Preis von Australien am Sonntag in Melbourne, dem dritten Rennen der Saison, zeichnet sich keine Lösung ab.

Den Passus im Vertrag mit der Formel 1, demzufolge vier Rennen im Free-TV zu sehen sein müssen, erfüllte der Pay-TV-Anbieter zuletzt zweimal über den Verkauf einer Sub-Lizenz an RTL. Doch der Kölner Sender, über Jahrzehnte die TV-Heimat für Motorsport-Fans, will nicht mehr und hat im Januar einem erneuten Deal abgesagt.

Welcher Sender überträgt Formel 1 im Free-TV? Diese Möglichkeiten hat Sky

Für die großen Sender ist die Formel 1 nicht mehr attraktiv, weil die Quoten rasant gesunken sind. Die Zeiten, als mehr als zehn Millionen Deutsche am TV Michael Schumacher bei seinen Fahrten zugeschaut haben, liegen schon viele Jahre zurück. 2020 hatte RTL immerhin noch einen Durchschnitt von fast vier Millionen Zuschauern. Im vergangenen Jahr waren es bei den vier Rennen nur noch 2,53 Millionen.

Welche Möglichkeiten hat Sky, die Auflagen der Formel 1 zu erfüllen? Der Pay-TV-Anbieter könnte sein fertiges Signal bei einem kleineren Sender kostenfrei einspeisen lassen und so zumindest Werbung machen. Möglich wären auch frei empfangbare Übertragungen im Internet über die eigene Homepage oder einen Youtube-Kanal. Erst durch den neuen TV-Vertrag, der von 2025 bis 2027 gilt, entfällt die Vier-Rennen-Regel. Unterdessen könnte die Formel 1 bald ihren größten Superstar verlieren. (ck/dpa)