Ralf Schumacher (Formel 1): Alle Infos zum Sky-Experten – seine Rennsport-Karriere und Erfolge

Ralf Schumacher vor einer Wand mit dem Sky-Logo am Sitz des Fernsehsenders © Sina Schuldt / dpa

Ralf Schumacher gilt nach wie vor als einer der erfolgreichsten deutschen Fahrer in der Formel 1. Heute ist er als Coach, Unternehmer und TV-Experte tätig.

Berlin – Im März 2013 verkündete Ralf Schumacher das Ende seiner aktiven Fahrerkarriere in der Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) – nur wenige Monate nach seinem Bruder Michael in der Formel 1. Als Anteilseigner des DTM-Teams RSC Mücke fungiert Schumacher seither als Manager und Team-Betreuer in der Mercedes-Benz-DTM-Group. Er besitzt den Pilotenschein, hat ein Parfum auf den Markt gebracht und unterstützt den Gnadenhof Gut Aiderbichl nahe Salzburg.

Ralf Schumacher: Karriere und Erfolge in der Formel 1 im Schatten eines erfolgreichen Bruders

Auch wenn die Medienlandschaft in erster Linie den großen Bruder als schillernde Figur der Formel 1 präsentierte, so weist Ralf Schumacher ebenso beeindruckende Erfolge im Rennsport vor. Mit sechs Siegen und zahlreichen Podiumsplätzen in 180 Rennen der Formel 1 gilt er nach wie vor als einer der erfolgreichsten deutschen Fahrer in der Königsklasse.

Die wichtigsten Erfolge als Fahrer im Kart, der Formel 3, der Formel 1 und den DTM:

1989 Deutscher Junioren-Kartmeister

1991 Sieger des NRW Cups und Gold Cups

1994 Deutsche Formel 3 (3. Platz)

1995 Deutsche Formel 3 (2. Platz)

1996 Formel Nippon (Meisterschaft)

1996 Japanische GT-Meisterschaft, GT500 (2. Platz)

1998 – 2007 Formel 1 – sechs Siege, 27 Podestplätze, sechs Poles, 2001 und 2002 jeweils Viertplatzierter in der Gesamtwertung; Grand-Prix-Siege im Jahr 2001 in Imola, Hockenheim und Montreal, 2002 in Sepang/Malaysia, 2003 Nürburg-Ring und Magny-Cours/Frankreich

2008 – 2013 DTM – unter anderem fünfter Platz 2009 in Dijon, dritter Platz 2011 in Hockenheim und zweiter Platz in Spielberg

Ralf Schumacher, Formel 1 & mehr: Wichtigste Stationen im Lebenslauf

Ralf Schumacher wurde am 30. Juni 1975 als zweiter Sohn der Familie in Hürth/Regierungsbezirk Köln geboren. Bereits mit drei Jahren saß er hinter dem Lenkrad eines Karts auf der Bahn in Kerpen, auf der sein Vater arbeitete und die dieser später als Pächter übernahm. Damals begann die freundschaftliche Rivalität der Brüder Ralf und Michael, die im Formel-1-Zirkus ihren Höhepunkt fand. 1996 verwirklichte der Rennfahrer seinen Traum der eigenen Kartbahn gemeinsam mit Jörg Schüssler. In Bispingen in der Lüneburger Heide dürfen seither Rennsport-Fans auf In- und Outdoorbahnen das Formel-1-Feeling im Mini-Format erleben.

Wichtige Punkte im Lebenslauf im Überblick:

geboren am 30.6.1975 in Hürth/Nordrhein-Westfalen

1994: erste Rennen in der ADAC-Formel-Junior

1994: erfolgreicher Wechsel in die Formel 3

1996: Beginn der Fahrer-Karriere in der japanischen Formel Nippon

1997 – 2007: sechs Siege in 180 Rennen der Formel 1, zunächst bei Benson & Hedges Total Jordan, ab 1999 bei BMW Williams, ab 2005 im Team Panasonic Toyota Racing

2001: Hochzeit mit Cora Schumacher und Geburt des Sohnes David, heute ebenfalls Rennfahrer (Scheidung 2015)

2008: Ende der Formel-1-Karriere und Start der sportlichen Karriere in der DTM für Mercedes-Benz

2009: Start für HWM (Mercedes AMG Motorsportabteilung)

2013: Ende der aktiven Fahrer-Karriere und Einstieg als Fahrer-Coach im GP3-Serie-Team

2014: Eröffnung des eigenen Restaurants in Bergheim

2016 bis heute: Teamleiter des US Racing im HTP F4 Junior Team Ungar in der deutschen ADAC Formel 4 gemeinsam mit Gerhard Ungar

Ralf Schumacher und das Fernsehen: Formel 1 bei Sky, Cobra 11 und TV total

Auch wenn die Medien meist Bruder und Ehefrau im Visier der Kamera hatten, trat Ralf Schumacher einige Male selbst ins Rampenlicht abseits der Rennbahn, so mit Auftritten in der deutschen Polizei-TV-Serie „Cobra 11“ und einem gewaltigen Streit mit dem Entertainer und TV-Moderator Stefan Raab. Dieser hatte Schumachers stille Teilhaberschaft bei der Beate Uhse GmbH öffentlich sarkastisch thematisiert und verspottet. Es kam schließlich zur gütlichen Einigung und der Spende des Erlöses vom Verkauf der von Raab entworfenen T-Shirts für einen guten Zweck. Ganz in seinem Element zeigt sich der ehemalige Spitzen-Fahrer als TV-Experte, Moderator und Kolumnist in Sachen Formel-1-Rennen seit 2019 beim Pay-TV-Sender Sky.