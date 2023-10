Kuriose Szene: Formel-1-Star erfährt im Live-Interview von Strafversetzung

Von: Christoph Wutz

Das Rennen in Katar steht im Zeichen von Max Verstappen. Er könnte in Doha Weltmeister werden. Im Qualifying stahl ihm ein anderer Pilot die Show.

Doha – Die Formel 1 gastiert in diesem Jahr zum zweiten Mal nach 2021 in Doha. Für Oscar Piastri ist es die erste Teilnahme am Großen Preis von Katar. Unabhängig vom Ergebnis des Sprint-Rennens am Samstag sowie des Laufs am Sonntag dürfte das Rennwochenende dem Australier wegen des Qualifyings in Erinnerung bleiben. Er erfuhr während eines TV-Interviews von seiner finalen Platzierung im Grid – und reagierte bedient.

Oscar Jack Piastri Geboren: 6. April 2001 (Alter 22 Jahre), Melbourne, Australien Formel-1-Debüt: Beim Großen Preis von Bahrain 2023 Aktuelles Team: McLaren Racing Größter Erfolg: Podiumsplatz beim Großen Preis von Japan 2023 (3.)

Nach Strafe gegen Norris: F1-Pilot Piastri wähnte sich nach Quali auf Platz drei

Nach dem absolvierten Qualifying hatte der australische Pilot eigentlich den vierten Rang in der Startaufstellung für den Großen Preis am Sonntag belegt. Den ersten Platz hatte sich Max Verstappen im Red Bull vor Piastris Teamkollege Lando Norris und Mercedes-Fahrer George Russell gesichert.

Norris rutschte allerdings unmittelbar nach dem Ende des Qualifyings auf Rang zehn. Der Brite hatte zuvor in seiner ersten Runde in Q3 die Track Limits missachtet. Da die FIA diese deshalb strich, konnte Norris plötzlich keine gültige Rundenzeit mehr vorweisen und geriet an die zehnte Stelle. Dadurch rückte Russell auf Platz zwei sowie Piastri kurzzeitig auf die dritte Position im Grid nach.

Sichtlich verwirrt reagierte Oscar Piastri auf die kurzfristigen Versetzungen nach dem Qualifying zum Großen Preis von Katar. © Motorsport Images / Imago

Formel-1-Reporterin reagiert im Interview nach Qualifying verwirrt auf Piastri

Sky-Reporterin Naomi Schiff reagierte überrascht, als daraufhin Piastri als Gesprächspartner erschien und nicht Norris. Für gewöhnlich schreiten nach dem Qualifying die drei bestplatzierten Fahrer zu den Interviews, und sie erwartete den anderen McLaren-Fahrer.

„Was ist passiert? Warum spreche ich mit Ihnen, Oscar?“, fragte die Journalistin etwas verwirrt und ohne offenbar zu wissen, dass Norris‘ beste Runde annulliert worden war. „Mit dem anderen eben von McLaren“, antwortete Piastri, der wohl über die Sanktion gegen seinen Partner Bescheid wusste.

Im Video: F1-Pilot Piastri erfährt im Interview von verpasstem dritten Platz

Track Limits sorgen bei Formel-1-Star Piastri im Live-Interview für Verwirrung

„Es hat sich ziemlich gut angefühlt“, schätze der Australier anschließend seine Performance im Qualifying ein – nur, um im Laufe des Interviews etwas ausgebremst zu werden. „Wir hörten soeben, dass Sie wohl einen Regelverstoß wegen Missachtung der Track-Limits begangen haben. Ist das richtig? Wussten Sie, dass deswegen eine Untersuchung stattfand?“, fragte die Reporterin den McLaren-Piloten inmitten des Interviews.

„Ich wusste es nicht, aber...“, setzte der 22-Jährige sichtlich überrascht zu einer kurzen Pause an. „Das macht Spaß, nicht wahr? Nicht zu wissen, wer in den Top-Drei ist“, reagierte er anschließend doch ein Stück weit fassungslos. Dennoch blieb das Lächeln auf seinen Lippen. Dadurch, dass seine beste Rundenzeit annulliert wurde, rutsche Piastri „nur“ um drei Plätze auf Rang sechs, da seine zweitbeste noch immer gut war.

Für ihn rückte Lewis Hamilton im Mercedes auf den dritten Startplatz nach – diesmal endgültig. Für das übliche Erinnerungsfoto der drei Schnellsten des Qualifyings posierte aber noch Piastri neben Verstappen und Russell. (wuc)