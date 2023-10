Nächste Hürde genommen: Elftes Formel-1-Team ab 2025 dabei?

Von: Christoph Wutz

Andretti könnte bald der elfte Formel-1-Rennstall werden. Die FIA akzeptierte nun die Bewerbung des Teams. Doch eine Hürde muss es noch nehmen.

Paris – Rund um die Formel 1 sorgte in den vergangenen Monaten Ex-Rennfahrer Michael Andretti immer wieder für Schlagzeilen. Er verlautbarte offen, mit einem eigenen Rennstall und der Unterstützung der Marke Cadillac von General Motors in der Rennserie an den Start gehen zu wollen – und nahm an einer entsprechenden Ausschreibung teil. Jetzt hat die FIA die Bewerbung des Rennstalls um einen Einstieg in die Serie 2025 angenommen. Sicher ist dieser damit aber noch nicht.

Formel 1 Erstaustragung: 1950 Anzahl der Teams: 10 Rekordsieger: Michael Schumacher und Lewis Hamilton (je 7 Weltmeistertitel) Amtierender Weltmeister: Max Verstappen

Nächste Hürde genommen: Andretti erfüllt FIA-Kriterien für Formel-1-Einstieg

Wie die Organisation jetzt bestätigte, hat sie dem Antrag des Teams vom Sohn des Formel-1-Weltmeisters von 1978, Mario Andretti, stattgegeben. „Andretti Formula Racing LLC war das einzige Unternehmen, das die festgelegten Auswahlkriterien in allen wesentlichen Aspekten erfüllt hat. Ich gratuliere Michael Andretti und seinem Team zu einer gründlichen Bewerbung. Ich möchte auch allen potenziellen Teams für ihr Interesse und ihre Teilnahme danken“, wird FIA-Präsident Mohammed bin Sulayem auf der Webseite der Föderation zitiert.

Auch der neue Rennstall in spe äußerte sich nach der Bekanntgabe: „Andretti Cadillac fühlt sich geehrt, dass die FIA die Interessenbekundung von Andretti Formula Racing für die Formel-1-Weltmeisterschaft genehmigt hat. Wir begrüßen das strenge, transparente und umfassende Bewertungsverfahren der FIA und freuen uns sehr über die Möglichkeit, an einer so historischen und prestigeträchtigen Meisterschaft teilnehmen zu können.“ Neben Andretti, der bereits in den vergangenen Jahren um einen Einstieg bemüht gewesen war, hatten sich Hitech, LKY SUNZ und Rodin um eine Aufnahme in die Rennserie beworben. Allerdings scheiterten sie nun in der zweiten Phase des Verfahrens.

Ex-Rennfahrer Michael Andretti könnte bald seinen eigenen Formel-1-Rennstall führen. © ZUMA Wire / Imago

Nach grünem Licht der FIA: Wird Andretti ab 2025 das elfte Formel-1-Team?

Die Verantwortlichen des Teams blicken jetzt gebannt „darauf, mit allen Beteiligten der Formel 1 weiter zusammenzuarbeiten, während wir unsere Planungen fortsetzen, um so bald wie möglich antreten zu können.“ Damit Andretti ab 2025 der elfte Rennstall im Feld der Formel 1 wird, muss die von GM geförderte Unternehmung jetzt noch die dritte Phase des Bewerbungsprozesses erfolgreich abschließen.

Dazu „werden die FIA-Ergebnisse zur Bewerbung von Andretti Formula Racing LLC nun an das Management der Formel 1 weitergeleitet“, teilte die FIA mit. Der Rennstall muss sich also noch mit den Verantwortlichen der Serie einigen. Ob es dazu kommen wird, ist aktuell noch völlig offen. „Wir nehmen die Schlussfolgerungen der FIA in Bezug auf die erste und zweite Phase ihres Verfahrens zur Kenntnis und werden nun unsere eigene Bewertung des verbleibenden Antrags vornehmen“, verlautbarte die Formel 1. Für sie muss ein potenzieller Neuzugang in erster Linie einen Mehrwert liefern.

Während Andretti also ab 2025 für frischen Wind in der Rennserie sorgen könnte, steht bei einem anderen Team wohl bald eine Namensänderung ins Haus. Demnach könnte ein Formel-1-Rennstall ab 2024 von Adidas oder Hugo Boss gesponsert werden. (wuc)