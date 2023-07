Formel-1-Teamchef wollte Mick Schumacher für diese Saison im Cockpit haben

Von: Luca Hartmann

Mick Schumacher kommt diese Saison „nur“ als Test- und Ersatzfahrer für Mercedes zum Einsatz. Dabei war der Deutsche zu Beginn der Saison heißer Anwärter auf ein Stammcockpit in der Formel 1.

München – Mick Schumacher arbeitet derzeit weiter an seinem Comeback in der Formel 1. Als Reservefahrer von Mercedes darf er in dieser Saison jedoch bislang nur auf Testfahrten ran, die Hoffnung auf eine dauerhafte Rückkehr in ein Formel-1-Cockpit hat der Deutsche aber noch nicht aufgegeben. Vor Beginn der Saison hätte ein Formel-1-Teamchef Schumacher gerne in seinem Team gesehen.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter: 24 Jahre), Vufflens-le-Chateau, Schweiz Formel-1-Debüt: Beim Großen Preis von Bahrain 2021 Bestes Rennergebnis: 6. Platz beim Großen Preis von Österreich 2022 Aktueller Status: Test- und Ersatzfahrer bei Mercedes, Ersatzfahrer bei McLaren

AlphaTauri-Teamchef wollte Schumacher verpflichten

Wie AlphaTauri-Teamchef Franz Tost jetzt im Interview mit sport.de verraten hat, hätte der Österreicher Schumacher vor der Saison gerne zu seinem Rennstall geholt. „Ich habe mich damals für Mick eingesetzt. Er hatte Formel-1-Erfahrung, war auch noch jung“, erklärt Tost. Stattdessen setzte AlphaTauri auf die Dienste von Nyck de Vries.

Der Niederländer, der mittlerweile entlassen wurde, habe damals das Cockpit erhalten, weil es sonst „keinen gegeben hat“. Die Entscheidung gegen Schumacher trafen damals wohl die Bosse von Red Bull. AlphaTauri ist das Junior-Team des aktuell stärksten Teams in der Formel-1. Als Nachfolger von de Vries sitzt jetzt Red-Bull-Ersatzfahrer Daniel Riccardo im AlphaTauri.

Mick Schumacher hofft auf eine Rückkehr als Stammfahrer in der Formel 1. © IMAGO/DPPI

Tost hofft auf Formel-1-Comeback von Schumacher

Tost hofft trotzdem weiterhin auf ein Formel-1-Comeback von Schumacher und lobt den Deutschen in den höchsten Tönen: „Ich habe ihn noch nicht aufgegeben. Mick hat gezeigt, dass er in unteren Klassen Rennen und Meisterschaften gewinnen kann. Ich würde mich freuen, wenn er einen Sitz in der Formel 1 bekommt“.

Dass das zeitnah bei AlphaTauri der Fall sein wird, hält Tost jedoch für ausgeschlossen. „Wir sind besetzt, es kommen einige Nachwuchsfahrer. Aus dem Red-Bull-Driverpool kommen einige Talente. Da wird man sicher auf sie zurückgreifen“, sagt der Teamchef.

Tost-Rat an Schumacher: Nicht wählerisch sein

Damit es möglicherweise in der kommenden Saison mit einem Platz im Cockpit klappt, rät Tost Schumacher, nicht wählerisch zu sein. „Egal welches Team, wenn sich die Möglichkeit ergibt, muss er zugreifen. Er hat nicht die Möglichkeit, lange zu wählen“, meint Tost. Bei Mercedes-Teamchef Toto Wolff sei Schumacher aber derzeit in „guten Händen.“

Sein bislang letztes Rennen in der Formel-1 bestritt Schumacher im November 2022 auf dem Yas Marina Circuit beim Abu Dhabi GP. Dort fuhr er im Haas auf Platz 16. Aktuell fürchtet die Formel 1 mitten in der Saison einen neuen Finanzskandal.