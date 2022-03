Schumacher kann Saison-Start nicht mehr abwarten: «Bin ready für diese Saison»

Mick Schumacher startet am Sonntag beim ersten Grand Prix des Jahres in Bahrain © James Gasperotti/dpa

Formel-1-Fahrer Mick Schumacher freut sich auf den Start in seine zweite Saison.

Sakhir - Mick Schumacher kann den Start in seine zweite Formel-1-Saison nicht mehr erwarten. «Ich fühle mich besser denn je und bin ready für diese Saison», sagte der 22 Jahre alte Haas-Pilot am Donnerstag mit Blick auf seine persönliche Vorbereitung vor dem ersten Grand Prix des Jahres am Sonntag in Bahrain.

In den Tests mit seinem US-Team hinterließ der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher ermutigende Eindrücke. «Es ist schön zu sehen, dass wir da oben sind, es waren aber auch nur Tests. Man sollte aufpassen und nicht zu viel reinlesen», sagte Schumacher und warnte vor überzogenen Erwartungen.

In der vergangenen Saison war der Haas zu schwach, um nach vorne zu fahren. Nach der Regelrevolution hat Schumacher Hoffnung, nun seine ersten Punkte holen zu können. «Ich freue mich darauf, egal wo wir sind, weil sich das Auto gut angefühlt», sagte er.

Schumacher ist froh, dass es endlich wieder richtig losgeht. «Es fühlt sich nicht an wie «Back to School», weil die Schule nicht der Lieblingsplatz war, es ist hier eher wie ein Spielplatz», befand der 22-malige Grand-Prix-Teilnehmer. (dpa)