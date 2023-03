Schumacher-Tour vor Traumkulisse: „Das Rad ist schneller als Haas“

Von: Christoph Klaucke

Teilen

Mick Schumacher entspannt auf einer Rad-Tour in den Bergen. Einige Fans machen sich über Schumis ehemaligen Arbeitgeber lustig.

München – Die Formel 1 macht eine kurze Pause. Nach den beiden Wüsten-Rennen in Bahrain und Saudi-Arabien zum Auftakt geht es Ende März in Australien weiter. Mick Schumacher nutzt die Gunst der Stunde für eine Auszeit und schwingt sich vom Cockpit auf den Fahrradsattel.

Mick Schumacher Geboren: 22. März 1999 (Alter 23 Jahre), Genolier, Schweiz Geschwister: Gina-Maria Schumacher Eltern: Michael Schumacher, Corinna Schumacher Team: Ersatzfahrer für Mercedes AMG F1 Team und McLaren Racing

Schumacher nimmt sich Formel-1-Auszeit

Mick Schumacher ist in dieser Saison kein Stammfahrer mehr in der Formel 1. Der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher verlor sein Cockpit bei Haas nach zwei enttäuschenden Jahren. Für den US-Rennstall brachte es Schumi junior in 43 Rennstarts nur auf 12 WM-Punkte.

Zur neuen Saison kam Mick Schumacher bei Mercedes und McLaren als Ersatzfahrer unter. Kräftezehrende Grand Prix muss Mick zwar aktuell nicht bestreiten, dafür leistet der Formel-2-Weltmeister aber wertvolle Entwicklungsarbeit unter anderem im Simulator.

Mick Schumacher entspannt bei einer Rad-Tour vor Traumkulisse. © Mick Schumacher/Instagram

Mick Schumacher entspannt auf dem Rad in den Bergen

Zur Erholung schnappte sich Mick Schumacher nach dem Wochenende in Saudi-Arabien einen Drahtesel und begab sich auf eine Fahrrad-Tour. Der Rennfahrer filmte den Ausflug vor einer Traumkulisse mit Seen und Bergen bei strahlendem Sonnenschein.

Es scheint so, als wäre Mick in seiner Heimat in der Schweiz unterwegs. Die Schumi-Fans auf Instagram waren natürlich begeistert von diesen privaten Einblicken, lenkten den Blick aber auch aufs Sportliche.

Alle deutschen Formel-1-Fahrer seit 1980 Fotostrecke ansehen

Schumacher-Tour vor Traumkulisse: „Das Rad ist schneller als Haas“

„Das Rad ist schneller als Haas“, meint ein User süffisant in Anspielung auf die schwache Performance des US-Teams. Nach Platz acht in der Konstrukteurswertung 2022 steht Haas aktuell nur bei einem Pünktchen. Schumachers Nachfolger Nico Hülkenberg wartet noch auf Zählbares. „Besser als der Haas“, schreibt ein weiterer Fan, woraufhin ein anderer mit einem „und schneller“ reagiert.

Die Fans sind aber auch besorgt um Micks Gesundheit. Denn kurz vor Saisonstart hatte sich Aston-Martin-Pilot Lance Stroll bei einem Fahrrad-Unfall an den Händen verletzt, was ihn beinahe einen Einsatz gekostet hätte.

Schumacher-Radtour mit unbekanntem Mitfahrer

Bei Schumachers Fahrrad-Tour ist wohl alles gutgegangen. Im Fall der Fälle wäre aber Hilfe ganz nah gewesen, denn Mick war nicht allein auf der Straße unterwegs. Auf einem Video sind zwei Schatten von Radfahrern zu sehen, auf einem weiteren fährt ein Radler voraus.

Um wen es sich bei dem Begleiter oder der Begleiterin handelt, ist nicht bekannt. Mick Schumacher postet zu dem Beitrag lediglich ein Berg-Emoji. Vielleicht sind solche Ausflüge in die Natur ja auch irgendwann wieder mit seinem Vater Michael Schumacher möglich. (ck)