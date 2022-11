F1: Schumacher-Zukunft schon geklärt? „Die wollen ihn haben und es gab auch schon Gespräche“

Von: Fynn Walenziak

Wie geht es weiter für Mick Schumacher? Seine Formel-1-Zeit bei Haas neigt sich dem Ende entgegen - Ralf Bach hat aber einen neuen Arbeitgeber im Blick.

Kannapolis - In der Formel 1 sind die wichtigsten Entscheidungen bereits gefallen. Max Verstappen ist zum zweiten Mal in Folge Weltmeister geworden, steht uneinholbar an der Spitze. Auch Mick Schumacher, der aktuell noch für Haas Racing fährt, hat zum ersten Mal in dieser Saison die langersehnten ersten Formel-1-Punkte eingefahren. Dennoch gibt es aktuell viele Gerüchte um einen Abgang des jungen Schumachers. Jetzt äußerte sich Experte Timo Glock bei Sky zu den jüngsten Ereignissen im Rennstall von Haas.

Mick Schumacher vor Abgang von Haas? „Die Hürde für den Mick ist sehr hoch momentan“

Wirft man einen Blick auf die Gesamtleistung von Haas und Mick Schumacher, dann werden die Verantwortlichen mit Sicherheit deutlich zufriedener sein als im vergangenen Jahr. Dennoch scheint das Verhältnis zwischen Team und Fahrer etwas gestört zu sein. Dieser Meinung ist auch Glock, der davon ausgeht, dass „man bei Haas einfach andere Vorstellungen hat“ und sich die Wege trennen könnten.

Dass es zwischen dem Motorsportteam und dem jungen Rennfahrer nicht immer passt, machte auch der Fauxpas im Rennen in den Vereinigten Saaten deutlich. Schumacher legte einen guten Start hin, doch bekam durch den Unfall von Fernando Alonso ebenfalls Schäden am Wagen ab. Haas wählte dann, anders als bei Kevin Magnussen, die falsche Taktik beim Boxen-Stopp und der Deutsche wurde am Ende nur 14., verpasste so die Möglichkeit, erneut WM-Punkte zu sammeln.

Absolviert in diesem Jahr seine zweite Saison in der Formel 1: Mick Schumacher. © Matthias Schrader/AP/dpa

Ralf Bach hat neuen Arbeitgeber für Mick im Blick: „Die wollen ihn haben“

Ähnlich schätzt Ralf Bach die Situation gegenüber dem AvD Motor & Sport Magazin ein und glaubt, dass es für Mick Schumacher nur noch darum geht, „2023 zu überstehen“. Der Formel-1-Experte ging sogar noch einen Schritt weiter und prognostizierte schon den neuen Arbeitgeber des 23-Jährigen: „So wie ich das sehe, liegt seine Zukunft bei Audi. Die wollen ihn haben und es gab auch schon Gespräche.“ Aus deutscher Sicht handelt es sich zweifellos um eine große Chance am Horizont.

Keine leichte Zeit also für den Schumacher-Sprössling. Die Leistungen stimmen zwar, sind aber immer noch zu schwankend. Die Ergebnisse sprechen nicht unbedingt dafür, dass man als Renn-Team Mick Schumacher einen Platz im Cockpit garantieren würde.

Gibt es einen versöhnlichen Saisonabschluss für Haas und Mick Schumacher?

Die Formel-1-Saison biegt auf die Zielgerade ein. Am 20. November findet das letzte Rennen in Abu Dhabi statt, bis dahin geht es für Haas und Mick Schumacher darum, sich mit Würde aus der Saison zu verabschieden. Momentan liegt der Deutsche im Gesamt-Ranking auf Platz 16.

Für Haas ist es dennoch eine deutlich bessere Saison als die letzte. Mit Kevin Magnussen und Mick Schumacher hat das Motorsportteam gleich zwei Fahrer im Team, die bereits WM-Punkte sammelten. Am Sonntag sollen beim drittletzten Rennen in Mexiko im besten Falle noch weitere Punkte hinzukommen. (fwa)