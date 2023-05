Nach halbem Jahr Pause: Sebastian Vettel steigt wieder ins Cockpit

Von: Christoph Wutz

Teilen

Sebastian Vettel ist zurück auf der Rennstrecke – zumindest für zwei Tage. Er kündigte jetzt seine Teilnahme an einem ikonischen Rennen an.

Westhampnett – Sebastian Vettel, bis zum Ende des letzten Jahres Pilot in der Formel 1, steigt wieder ins Cockpit – wenn auch nur für eine gute Show. Der viermalige Weltmeister dreht beim Festival of Speed im südenglischen Westhampnett auf dem Gelände von Goodwood House Runden in einigen Rennwagen aus seiner persönlichen Sammlung – und brennt schon jetzt regelrecht darauf.

Sebastian Vettel Geboren: 3. Juli 1987 (Alter: 35 Jahre), Heppenheim Formel-1-Debüt: Beim Großen Preis der USA 2007 Größte Erfolge: 4x Weltmeister (2010, 2011, 2012, 2013) Karriereende: 2022

Bei legendärem Rennen: Vettel-Comeback in ikonischen Boliden

Vettel wird etwa im Williams von Nigel Mansell aus der Saison 1992 sowie dem McLaren der Formel-1-Ikone Ayrton Senna aus der Saison 1993 seine Runden auf der Strecke, die einen Hügel hinauf führt, drehen. Das Festival findet vom 13. bis 16. Juli statt, Vettels Auftritt ist an den letzten beiden Tagen des Events geplant.

Charles Henry Gordon Lennox, der als Duke of Richmond hinter dem Kurs steht, sprach von „guten Erinnerungen“ an Vettels erste Teilnahme am Hommage-Rennen vor elf Jahren. Er freue sich sehr darüber, dass der Deutsche auch in diesem Jahr beim Goodwood Festival of Speed mitfährt, bei dem seit 1993 Rennwagen aus allen Epochen der Geschichte des Motorsports im Einsatz zu bestaunen sind. Gefahren werden die legendären Boliden mit synthetischem Kraftstoff.

Fährt im Juli legendäre Boliden der Formel 1: Sebastian Vettel. © Imago / NurPhoto

Vettel kann seine Renn-Rückkehr „kaum erwarten“

„Es ist toll, nach all den Jahren wieder nach Goodwood zu kommen“, äußerte sich Vettel selbst bei Instagram. „Ich kann es kaum erwarten, mich hinter das Steuer einiger meiner unvergesslichsten Autos zu setzen“, schrieb der 35-Jährige, der 2012 als amtierender Weltmeister mit seinem damaligen Formel-1-Boliden von Red Bull in Goodwood an den Start gegangen war.

Er ergänzte mit Bezug auf die Nachhaltigkeit des Kraftstoffs: „Ich bin ein leidenschaftlicher Rennfahrer, und es ist mir wichtig, dass wir heute und in Zukunft weiterhin Spaß daran haben, ikonische Rennwagen zu fahren, aber dass wir das auf eine verantwortungsvolle Art und Weise tun.“

Vettel mit nachhaltiger Mission bei Comeback

Vettel kündigte auch an, nicht als bloßer Fahrer am Goodwood Festival of Speed teilzunehmen. Vielmehr wolle er auch über seine Arbeit nach der Karriere, die sich unter anderem mit alternativen Kraftstoffen in der Motorsportindustrie befasst, sprechen und mit interessierten Fans und Besuchern über diese weiteren Optionen diskutieren.

Vettel hatte nach der vergangenen Saison seine Formel-1-Karriere beendet. Mit 53 Siegen und 57 Poles gehört er zu den erfolgreichsten Fahrern der Geschichte. Zuletzt stand sogar ein Blitz-Comeback des Heppenheimers in der Formel 1 im Raum. (SID/wuc)