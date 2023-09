„Habe die Sache im Hinterkopf“: Vettel bestätigt Comeback-Gedanken

Von: Johannes Skiba

Sebastian Vettel könnte in den Motorsport zurückkehren. Ein Engagement bei der Sportwagen-WM und dem 24-Stunden-Rennen in Le Mans ist eine Option.

Heppenheim - Im letzten Jahr beendete der frühere Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel seine Karriere. Nach Michael Schumacher ist der Heppenheimer einer der besten deutschen Starter in der Formel-1-Geschichte. Mit vier gewonnen Weltmeistertiteln hat er sich längst in den Geschichtsbüchern des Rennsports verewigt. Doch so ganz scheint den 36-Jährigen der Motorsport nicht loszulassen. Auch ein Comeback ist mittlerweile nicht mehr ausgeschlossen, wie Vettel der Zeitschrift Auto, Motor und Sport verriet.

Sebastian Vettel Geboren: 3. Juli 1987 (Alter 36 Jahre), Heppenheim (Bergstraße) Formel-1-Weltmeister 4x

Vettel kann sich Teilnahme am 24-Stunden-Rennen offenbar vorstellen

Eine Rückkehr in die Formel 1 ist aber kein Thema für Sebastian Vettel. Eine Option scheint aber die Sportwagen-WM zu sein, deren Höhepunkt jährlich beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans stattfindet. Noch ist Vettel aber am Grübeln: „Bisher ist nichts unterschrieben oder entschieden, aber ich habe die Sache im Hinterkopf. Ich habe ja noch Zeit, um mich zu entscheiden.“

Die Fans dürfen sich also berechtigte Hoffnungen machen, die deutsche Sportikone bald wieder hinter einem Lenkrad bestaunen zu dürfen. „Wenn ich irgendwann zu dem Schluss kommen sollte, dass es ohne Rennfahren nicht geht, dann werde ich wieder fahren“, fügte Vettel hinzu.

Sebastian Vettel liebäugelt mit einer Rückkehr in den Rennsport. © hoch zwei/imago

Vettel lässt sich bei Formel-1-Rennen blicken

Die Verbundenheit von Sebastian Vettel zum Motorsport wurde erst am vergangenen Wochenende wieder sichtbar. Beim Großen Preis von Japan war der 36-Jährige erstmals nach seinem Karriereende wieder an einer Formel-1-Strecke zu finden. In Suzuka durfte Vettel den Sieg von Max Verstappen beobachten.

In Le Mans könnte Vettel indes gegen einen anderen ehemaligen deutschen Formel-1-Star antreten, der auch für eine Teilnahme am 24-Stunden-Rennen im Gespräch ist. Bei dem Traditionsrennen gewann zuletzt Ferrari, die erstmals seit 50 Jahren wieder dabei waren. Die Ausgabe im nächsten Jahr, bei der Vettel mitfahren könnte, findet am 15. und 16. Juni 2024 statt. (jsk)