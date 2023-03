Vettel vor Blitz-Comeback in der Formel 1? Entscheidung gefallen

Von: Johannes Skiba

Kurz sah es nach einer schnellen Rückkehr von Sebastian Vettel in die Formel 1 aus. Das Comeback wird es jedoch nicht geben.

Sakhir – Kehrt Sebastian Vettel in die Formel 1 zurück? Die Entscheidung ist nun gefallen.

Zuletzt hatte es Spekulationen gegeben, dass der vierfache Weltmeister nach seinem Rücktritt von der Formel 1 im vergangenen Jahr schon beim Auftaktrennen zur Saison 2023 wieder im Cockpit sitzen wird. Grund dafür war die Verletzung seines ehemaligen Teamkollegen Lance Stroll.

Sebastian Vettel vor Rückkehr in die Formel 1? Entscheidung gefallen

Wenige Tage vor dem mit Spannung erwarteten Saisonauftakt im Wüstenstaat Bahrain hat der Rennstall Aston Martin nun mitgeteilt, dass Stroll an den Start gehen kann. Ein Comeback von Sebastian Vettel ist damit vom Tisch.

Am vergangenen Wochenende heizte der Teamchef von Aston Martin, Mike Krack, die Spekulationen über eine Rückkehr weiter an, da er einen Einsatz von Vettel in Bahrain nicht kategorisch ausgeschlossen hatte. Außerdem wurden zunächst keine Angaben zu Strolls Verletzung gemacht.

Lance Stroll und Sebastian Vettel fuhren früher gemeinsam für Aston Martin. © Mauger/imago

Formel 1: Fahrradunfall von Stroll hätte fast zu Vettel-Comeback geführt

Für Vettel hätte dies ein plötzliche und unerwartete Rückkehr in die Formel 1 bedeutet. Zunächst war jedoch der brasilianische Formel-2-Champion Felipe Drugovich für Testfahrten eingesprungen. Doch die Blessur von Stroll, die er sich bei einem Fahrradunfall zugezogen hatte, war nicht so gravierend wie befürchtet, wie der F1-Pilot selbst berichtete.

„Es war ein unglücklicher Unfall. Ich stürzte vom Rad, als mein Reifen ein Loch im Boden erwischte. Aber zum Glück war der Schaden nicht groß. Eine erfolgreiche Operation an meinem rechten Handgelenk hat das Problem sehr schnell behoben“, wurde Stroll auf der Homepage seines Rennstalls zitiert: „Seitdem habe ich zusammen mit meinem Team hart gearbeitet, um sicherzustellen, dass ich an diesem Wochenende wieder voll einsatzfähig bin.“ Dennoch werden Drugovich sowie der Belgier Stoffel Vandoorne als Reservefahrer in Bahrain bleiben, hieß es in der Mitteilung von Aston Martin weiter.

Bahrain in der Formel 1 eigentlich gutes Omen für Sebastian Vettel

Für ein Vettel-Comeback in der Formel 1 wäre der Große Preis von Bahrain an und für sich der richtige Standort gewesen. Denn der Heppenheimer konnte vier der bislang 18 ausgetragenen Rennen in Sakhir für sich entscheiden. Nur Lewis Hamilton triumphierte in der Wüste von Bahrain öfter. (jsk)