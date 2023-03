Sebastian Vettel zeigt Fotos mit Michael Schumacher und Sohn Mick

Von: Melanie Gottschalk

Sebastian Vettel hat eine schöne Erinnerung mit Michael und Mick Schumacher auf Instagram geteilt. Damit rührt viele Fans zu Tränen.

München – Die Formel-1-Saison hat begonnen, Sebastian Vettel ist aber nicht mehr mit von der Partie. Der gebürtige Heppenheimer beendete Ende 2022 seine aktive Karriere – und auch Mick Schumacher, der erst kürzlich seiner Mutter mit einem rührenden Bild zum Geburtstag gratulierte, hat aktuell kein festes Cockpit. Er ist allerdings noch als Ersatzfahrer für Mercedes und McLaren dabei.

Vettel hat eine großartige Karriere hingelegt, wurde viermal Weltmeister und zählt zu den prägendsten Motorsportlern des neuen Jahrtausends. Orientiert hat sich Vettel dabei immer an seinem großen Idol: Michael Schumacher.

Name: Sebastian Vettel Alter: 35 Jahre Formel-1-WM-Titel: 4 (2010, 2011, 2012, 2013) Kinder: Emily Vettel, Matilda Vettel; Ehepartnerin: Hanna Sprater (verh. 2019) Geschwister: Fabian Vettel, Melanie Vettel, Stefanie Vettel

Erst kürzlich postete er ein Video auf Instagram, das mit den Worten begann: „Der Michael und der Ralf sind auch meine Vorbilder.“ Gemeint sind die F1-Legende Michael und dessen Bruder Ralf Schumacher.

Sebastian Vettel verbindet innige Freundschaft mit Michael und Mick Schumacher

Michael Schumacher wurde insgesamt siebenmal Formel-1-Weltmeister und dürfte nicht nur für Vettel ein Vorbild gewesen sein. Klar, dass ein Treffen mit der F1-Legende ein absolutes Highlight für den kleinen Vettel war.

Anschließend kreuzten sich als aktive Fahrer die Wege auf der Rennstrecke. Später schlüpfte Vettel in die Rolle des Mentors für Schumachers Sohn Mick – und die beiden verbindet bis heute eine innige Freundschaft.

Sebastian Vettel postet zwei rührende Bilder mit Michael und Mick Schumacher auf Instagram. © Screenshots: Instagram/Sebastian Vettel/Raceforchampions

Besonders für Mick Schumacher dürfte Vettels Karriereende deshalb ein herber Rückschlag gewesen sein. Mentor Vettel zeigt aber nun mit einem Post auf Instagram, wie wichtig ihm die Familie Schumacher weiterhin ist. Neben zwei Bilder, auf denen er einmal mit Vater Michael und einmal mit Sohn Mick zu sehen ist, schreibt er: „Freundschaft von einer Generation zur nächsten.“

Sebastian Vettel rührt Fans mit Schumacher-Post zu Tränen

Die Fans des viermaligen Formel-1-Weltmeisters sind begeistert – und zu Tränen gerührt. „Natürlich, ich mag es, an einem Donnerstag einfach so zu weinen“, schreibt ein User in die Kommentare. Ein anderer fragt: „Wer schneidet hier Zwiebeln?“, ein weiterer User schreibt: „Das reicht, um einen erwachsenen Mann zum Weinen zu bringen.“

Für die Fans steht aber auch fest, dass Vettel und die Schumachers „einfach ein Dreamteam“ sind. Und ein User schreibt: „Nächster Stop: Mick wird einem Kind von Sebastian helfen.“ Wäre das nicht eine wunderbare Geschichte? (msb)