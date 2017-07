Vettel nach Österreich-Rennen: Der zweite Platz ist enttäuschend

Den Grand Prix von Österreich hat Sebastian Vettel auf Platz zwei beendet. Das ist für den Ferrari-Star eher eine Enttäuschung. Umso mehr freut sich der WM-Führende auf das kommende Wochenende.

Spielberg - Nach dem Rennen in Österreich habe ich gemischte Gefühle. Klar, einerseits bin ich Zweiter geworden und habe so meinen Vorsprung in der WM auf 20 Punkte ausgebaut. Andererseits bin ich aber enttäuscht, weil ich am Ende nur eine halbe Sekunde hinter dem Sieger Bottas ins Ziel gekommen bin. Der Sieg war so nahe! Da ist man dann trotz des guten Ergebnisses enttäuscht. Ausgerechnet in Österreich! Durch meine Zeit bei Red Bull habe ich eine innige Beziehung zu Österreich. Das Land bedeutet mir eine Menge.

Was dazu kommt: Beim Start war ich wirklich der Meinung, dass Valtteri Bot­tas einen Frühstart hingelegt hatte. Nach dem Rennen habe ich mir nochmal den Start angeschaut und fühle mich bestätigt. Auch nach dem Betrachten der Fernsehbilder bin ich der Meinung, dass er etwas zu früh gezuckt hat. Wäre ich beim Start vorne gewesen, wäre das Rennen mit Sicherheit anders verlaufen! Die FIA hat aber keinen Frühstart festgestellt, also muss ich das jetzt akzeptieren.

In manchen Kurven 20 Stundenkilometer schneller

Schon in der nächsten Woche findet schließlich der Große Preis von Großbritannien in Silverstone statt. Neues Spiel, neues Glück! Die Strecke ist eine der aufregendsten überhaupt. Ich bin richtig gespannt darauf, wie schnell wir mit den diesjährigen Autos die superschnellen Kurven meistern können. In manchen Kurven wie etwa der Copse werden wir bestimmt 20 Stundenkilometer schneller sein als in den vergangen Jahren.

Es wird aber in Silverstone ganz bestimmt nicht einfach für uns werden. Mercedes ist wieder extrem schnell geworden. Wir müssen jetzt beim Entwicklungstempo mitgehen. In Großbritannien gibt es eine neue Ausbaustufe unseres Motors. Das wird uns helfen. Wir dürfen uns nicht auf unserem Vorsprung ausruhen, sondern müssen konzentriert weiterarbeiten.

Sebastian Vettel